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SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:30
SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!
Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Bankanın öngörüsü çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı % 8.7, memur ve memur emeklilerinin de yaklaşık % 6.67 olacak.