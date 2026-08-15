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Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:30

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Bankanın öngörüsü çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı % 8.7, memur ve memur emeklilerinin de yaklaşık % 6.67 olacak.

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SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e çıkarması, dün de Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonda yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29.21'den 29.43'e yükselmesi üzerine maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Yılsonu enflasyonu bankanın öngörüsü doğrultusunda çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranının yüzde 8.7 olması bekleniyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Böylece mevcut en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselebilir. Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor.

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SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.

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SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Ekonomi yönetiminin yaptığı tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti.

Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz- aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşti. Geriye 5 veri kaldı. Ancak önceki gün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Bu tahminle, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8.7 olarak gerçekleşecek. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alabilecek.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

KAÇA ÇIKAR?

Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, yüzde 8,7'lik artışın taban aylığa yansıtılması halinde yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Ancak taban aylığın artırılmasının otomatik bir süreç olmadığını belirten uzmanlar, bu tutarın hayata geçmesi için ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Mevcut 25 bin 601 liralık tutar, beklenen artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliği taşıyor. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9.91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

ANKET OLURSA...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.43 tahmini gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.91 olarak bekleniyor. Bu durumda da SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 9.91 oranında olacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE %6.67 ARTIŞ YOLDA

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammına ek olarak, önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplamaya dahil ediliyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1.59 oranında enflasyon farkı oluşacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Bu farkın, Ocak 2027 için öngörülen toplu sözleşme artışıyla birleşmesi sonucunda toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması bekleniyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Temmuz 2026'da 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, Ocak ayında öngörülen yüzde 6.67'lik artışla birlikte yaklaşık 74 bin 908 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların maaş hesabı değişti!

Aynı zam senaryosu doğrultusunda, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 33 bin 630 lira seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

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