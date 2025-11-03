SON DAKİKA | Emekliye zam, memura fark! 6 puanlık makas kapanır mı? İşte SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı için masadaki rakamlar...

FARK KAPATILIR MI?

Yapılan hesaplamalara göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6-6.5 aralığında farklar oluşuyor. Bu farkın kapatılması da gündeme gelebilir. Böyle bir karar alındığında SSK ve Bacğ-Kur emeklilerine refah payı eklenerek memur emeklileri ile artış oranının eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bu konuda karar Ocak ayında verilirse yasal düzenleme gerekiyor.