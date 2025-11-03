Giriş Tarihi: 03.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:32
SON DAKİKA | Emekliye zam, memura fark! 6 puanlık makas kapanır mı? İşte SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı için masadaki rakamlar...
Son dakika haberi... Ekim enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon artışı, memur ve memur emeklisi fark alacak. Memur ve emekli maaşına yapılacak zamda fark şimdiden 5 puana çıktı. Yıl sonunda ise 6 ila 6,5 arasında bir makas bekleniyor. Peki SSK ve BAĞ-KUR taban aylığı kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşındaki fark kapanacak mı? İşte masadaki rakamlar...