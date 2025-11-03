Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | Emekliye zam, memura fark! 6 puanlık makas kapanır mı? İşte SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı için masadaki rakamlar...

Son dakika haberi... Ekim enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon artışı, memur ve memur emeklisi fark alacak. Memur ve emekli maaşına yapılacak zamda fark şimdiden 5 puana çıktı. Yıl sonunda ise 6 ila 6,5 arasında bir makas bekleniyor. Peki SSK ve BAĞ-KUR taban aylığı kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşındaki fark kapanacak mı? İşte masadaki rakamlar...

FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları açıklanmaya devam ediyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oranlar da ortaya çıktı. Kasım ve Aralık verileriyle birlikte 2026 yılının ilk 6 ayının artışları da kesinleşecek. Ancak şimdi 4 aylık artışlar da kesinleşmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04, Eylül enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayında da aylık yüzde 2,55 artış kaydetti. Böylece Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10,25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,25 artış oluştu. Geriye sadece Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olması kaldı.

Memurlar ve memur emeklileri açısından bakıldığında 4 aylık verilere göre 5 puanlık enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışları yüzde 16.55'e ulaştı.

YIL SONUNDA NE OLACAK?

Ekonomistlerle yapılan anketlerde 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında yer alıyor. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile yüzde 13.13 aralığında bekleniyor. Merkez Bankası da 2025 yıl sonunu enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Kasım Cuma günü bu yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda. Bu toplantıda yapılacak açıklamalar dikkatlice takip edilecek. Yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni hesaplamalar da yapılabilecek.

FARK KAPATILIR MI?

Yapılan hesaplamalara göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6-6.5 aralığında farklar oluşuyor. Bu farkın kapatılması da gündeme gelebilir. Böyle bir karar alındığında SSK ve Bacğ-Kur emeklilerine refah payı eklenerek memur emeklileri ile artış oranının eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bu konuda karar Ocak ayında verilirse yasal düzenleme gerekiyor.

TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLDU?

4 aylık enflasyon oranına göre taban maaşlar da yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı şu anda 16.881 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altındaki maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10,25'lik 4 aylık artışa göre yeni rakam 18.611 TL'ye yükseldi. Yıl sonundaki artış tahminlerine göre rakamın 20 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Böylece en düşük maaş bu şekilde uygulanırken altında kalan aylıklara seyyanen ödeme yapılacak.