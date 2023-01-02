Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle

1- EYT'li emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Yarın açıklanacak memur maaş zammı kıdem tavanına da yansıyacak. Bu yıl için 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanının 18 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Brüt ücreti tavanın altında olanlar son brüt ücretleri üzerinden kıdem alacak.