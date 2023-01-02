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Haberler Galeri Son dakika | EYT'lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak
Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:54

Son dakika | EYT'lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

Son dakika EYT maaş ve tazminat hesabı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yaş dışındaki prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emekli dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. Peki EYT'linin maaş ve tazminatı ne kadar olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

Son dakika EYT maaş ve kıdem tazminatı hesaplama haberleri: Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunuluyor. Yaş hariç prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emeklilik dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. İş Kanunu'na göre emekli olup işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekiyor.

Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLUYOR

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmaya göre taksitle ödeme yapılabiliyor. Kıdemi almadan çalışmaya devam edenlere de kendi isteği ile ayrıldığı dönemde son ücret üzerinden ödeme yapılarak hak kaybı önleniyor. İşyerinde en az bir yıl çalışıp işten çıkarılan herkesin kıdem tazminatı hakkı bulunuyor.

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Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

Sigortasız çalışmalarını belgeyle kanıtlayanlar hizmetlerinin tespitini isteyerek hem geriye dönük olarak sigortalılığını sağlayabilir, hem de kıdemini alabilir.

Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle

1- EYT'li emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Yarın açıklanacak memur maaş zammı kıdem tavanına da yansıyacak. Bu yıl için 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanının 18 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Brüt ücreti tavanın altında olanlar son brüt ücretleri üzerinden kıdem alacak.

Son dakika | EYT’lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak

2- Aynı işyerinde çalışmaya devam edenin kıdemi peşin mi ödenecek?

Emeklilik dilekçesi vererek işten ayrılanlara kıdem tazminatı peşin ödenir. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak peşin ya da taksitle ödeme seçeneği sunulabilir.

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