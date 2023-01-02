Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
06:54
Son dakika | EYT'lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emekli olup çalışan kazanacak
Son dakika EYT maaş ve tazminat hesabı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yaş dışındaki prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emekli dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. Peki EYT'linin maaş ve tazminatı ne kadar olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar