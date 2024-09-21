Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
06:47
SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Son dakika... Bankalar müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, arka arkaya sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyalarında yeni müşteri olma koşulu aranıyor. Daha önce bankada bir hesap açılmış ya da bir işlem yapılmışsa sıfır faizli kredi imkânında yararlanılamıyor. Dolayısıyla bankaların bu yeni kampanyası aslında yeni özellikle de genç müşterileri çekmek için özel bir pazarlama çalışması olarak görülüyor.