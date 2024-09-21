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Haberler Galeri SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 06:47

SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Son dakika... Bankalar müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, arka arkaya sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyalarında yeni müşteri olma koşulu aranıyor. Daha önce bankada bir hesap açılmış ya da bir işlem yapılmışsa sıfır faizli kredi imkânında yararlanılamıyor. Dolayısıyla bankaların bu yeni kampanyası aslında yeni özellikle de genç müşterileri çekmek için özel bir pazarlama çalışması olarak görülüyor.

SABAH
SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Son dakika: Müşteri kapmak için birbiriyle yarışan bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen kredilerde yeni müşteri olma koşulu aranıyor.

SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

FİNDEKS KREDİ NOTU İSTEYEN VAR

Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.

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SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Ancak kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.

SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar faizsiz kredilerde sigortalı olmayı ön koşul olarak sunuyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor.

SON DAKİKA FAİZSİZ KREDİ: Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bu tür kredilerden daha çok üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar faizsiz kredi başvurularını şubeden değil dijital uygulamaları üzerinden alıyor. Dijital olarak bankaların müşterisi olan vatandaşlar 0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.

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