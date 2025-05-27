SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar fiyatlardaki ani değişimleri yakından izliyor. Finans analisti İslam Memiş ise altın ve döviz piyasalarına dair kritik uyarılarla dikkat çekiyor.

"ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINA BAKIYOR"

Finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

Trump dedi ki Avrupa Birliği'ne ben yüzde 50 ek vergi getireceğim dedi. Piyasalar böyle tekrar kaygılı, tekrar böyle panik oldu. Altın fiyatları tekrar yükseldi. Altın yatırımcıları dedi ki o düşüşler bitti, tekrar yükseliş başladı. Ve Trump pazar gecesi dedi ki vazgeçtim dedi, 9 Temmuz'a kadar ben bunu galiba devam ettireceğim dedi. Tekrar altın fiyatlarında düşüşle haftaya başladık. O yüzden iki dudağının arasına bakıyor altın fiyatları Trump'ın.

Yani düşüş olacak mı, yükseliş olacak mı? 2025 yılı çok öngörülemeyen bir yıl. Neden öngörülemeyen bir yıl? Bu şekilde, cuma dediniz, pazartesi farklı olabiliyor.