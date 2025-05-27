Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:13
SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı
Finans analisti İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının Trump'ın açıklamalarıyla ani iniş çıkışlar yaşadığını belirten Memiş, teknik düzeltmelerin henüz bitmediğini vurguladı. Bayram öncesi artan TL ihtiyacına da dikkat çeken Memiş, serbest piyasada altın ve döviz fiyatlarının düşebileceğini, makas aralıklarının ise genişlediğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları...