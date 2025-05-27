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Haberler Galeri SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:13

SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

Finans analisti İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının Trump'ın açıklamalarıyla ani iniş çıkışlar yaşadığını belirten Memiş, teknik düzeltmelerin henüz bitmediğini vurguladı. Bayram öncesi artan TL ihtiyacına da dikkat çeken Memiş, serbest piyasada altın ve döviz fiyatlarının düşebileceğini, makas aralıklarının ise genişlediğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar fiyatlardaki ani değişimleri yakından izliyor. Finans analisti İslam Memiş ise altın ve döviz piyasalarına dair kritik uyarılarla dikkat çekiyor.

"ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINA BAKIYOR"

Finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

Trump dedi ki Avrupa Birliği'ne ben yüzde 50 ek vergi getireceğim dedi. Piyasalar böyle tekrar kaygılı, tekrar böyle panik oldu. Altın fiyatları tekrar yükseldi. Altın yatırımcıları dedi ki o düşüşler bitti, tekrar yükseliş başladı. Ve Trump pazar gecesi dedi ki vazgeçtim dedi, 9 Temmuz'a kadar ben bunu galiba devam ettireceğim dedi. Tekrar altın fiyatlarında düşüşle haftaya başladık. O yüzden iki dudağının arasına bakıyor altın fiyatları Trump'ın.

Yani düşüş olacak mı, yükseliş olacak mı? 2025 yılı çok öngörülemeyen bir yıl. Neden öngörülemeyen bir yıl? Bu şekilde, cuma dediniz, pazartesi farklı olabiliyor.

SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

Şu anda piyasa genel itibarıyla, bu altın özelinde değil, kripto paralar olsun, döviz olsun, diğer borsalar olsun, bir yön bulamıyor kendine. Ana trende baktığımız zaman altın 4,5 ayda, 5 ayda yıllık getirisini verdi, kenarda. Baskılanan ne vardı? Bitcoin, kripto paralar. Şimdi sıra onlara geldi. O yüzden 75 - 80 bin dolar civarındaki yılın ilk çeyreğindeki Bitcoin şu anda ne yapıyor? 110 bin dolar seviyesinde. Sıra ona geldi. Küresel borsalarda ne vardı? İlk önce dip çalışması vardı. Daha sonra zirveler geldi. Şimdi yataya bağladı. Ama tekrar bir çöküş geldiği zaman da o belirsizliğin ne kadar devam ettiğini bize gösteriyor.

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SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

"TEKNİK OLARAK DÜZELTMELER BİTMEDİ"

Ama sonuç itibarıyla altın tarafındaki bu düzeltme bitti mi? Hayır. Yani teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Coşkuyla, açıklamayla böyle sert inişler, sert düşüşler görüyoruz ama aslında soru şu; tekrar 3.500 doları göreceğiz mi? Mesela tekrar 4350 rakamlarını ne zaman göreceğiz? O beklediğimiz yıllık 4.500 lira seviyesini ne zaman göreceğiz? İşte bu tamamen açıklamalara bağlı.

Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz işte 4.350 lira gram altın tarafında, 3.500 dolar ons altın tarafında görüldü mü? Evet görüldü. Yani erken bir getiri var cepte. Peki mayıs ayına bakarım. Mayıs ayı bitiyor. Mayıs ayında bu seviyeleri gördük mü? Hayır. Şimdi sıra haziran ayında gelecek. Haziran ayında görecek mi bu seviyeleri? Ona bir bakmak lazım. Yani altın yatırımcısı Nisan ayında gördüğü bu seviyeleri tekrar 2-3 ay sonra mı görecek 4-5 ay sonra mı görecek? Buna zaman karar verecek. Ama şu anda birinci ay göremedik. Şimdi sıra ikinci aya gelecek. Onu da tekrar yorumlayacağız.

SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

Neden? Çünkü aşağıda teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Ne oldu? 3.500 dolar seviyesinden 3120 dolar seviyesine kadar geriledi. Ama asıl destek seviyesi ne, boşluk kalan alan neresi teknik olarak? 2.800 dolar seviyesi, gelmedi. Gram altında 4.350 lira ama asıl destek seviyesi ne kadar? 4.000 lira seviyesinin altında kısa bir vade 3.968 lira seviyesine kadar geriledi. Oradaki destek seviyemiz de 3.800 lira. Test etti mi? Hayır. Oradan tekrar toparlandı. O yüzden 4.000 lira seviyesinin altından tekrar sarkmalarda altın yatırımcısına yeni bir yol haritası belirleyeceğiz burada.

SON DAKİKA! Fiyatlar düşüyor: Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı

TGRT Haber yayınında konuşan İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti:

SERBEST PİYASADA FİYATLAR

Bakın ben sevgili izleyenlerimize özel bir bilgi vereyim. Geçen hafta ben uyarmıştım onları çünkü yeni anımsatmakta fayda var. Şimdi dolar TL kuru serbest piyasalarda tam 39 lira ekran resmi kur. Ama serbest piyasalara baktığımız zaman da dolar TL kuru şu anda 38 lira 96 kuruş. Önceden serbest piyasalarda daha pahalıydı. Şimdi daha ucuz bir döviz kuru var. Şimdi gram altın TL fiyatına baktığımız zaman özellikle 4180 - 4210 lira aralığında bir kur var. Bu ne demek oluyor? Makas aralığı burada 30 lira açılmış. Daha önce normal şartlarda makas aralığı ne kadardı Kapalı çarşıda? 10 liraydı. Şimdi 30 lira. Neden? Hem döviz kurlarının hem altın fiyatlarının serbest piyasalarda daha ucuz olmasının nedeni bayram hazırlığı yapıyor vatandaşlar. Kurbanlık hazırlığı yapıyor.