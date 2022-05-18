Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:25
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
08:28
Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor
Son dakika haberi: Düşük faizli krediyle birlikte konut satışında artış beklenirken, Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul alım ve satımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Satın aldığı evi beş yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Tapu kayıtları ile banka hesabı arasında fark çıkarsa cezai işlem yapılıyor.