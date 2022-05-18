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Haberler Galeri Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor
Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 08:28

Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Son dakika haberi: Düşük faizli krediyle birlikte konut satışında artış beklenirken, Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul alım ve satımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Satın aldığı evi beş yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Tapu kayıtları ile banka hesabı arasında fark çıkarsa cezai işlem yapılıyor.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Maliye Bakanlığı bu yıl evini 5 yıldan önce satan 120 binin üzerinde vatandaşa mektup yazarken, Gelir İdaresi gayrimenkul alım satımında ince noktalara dikkat çeken bir broşür hazırladı. Tapuda gerçekleşen konut veya diğer gayrimenkul alım satım işlemleri Maliye açısından önem taşıyor.

Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Tapu harcı satış işlemi sırasında doğrudan devlet kasasına giriyor. Gelir vergisi için satıcının beyanı gerekiyor. Gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satış yapıldıysa kazanç ne kadar yüksek olursa olsun vergi ödenmiyor.

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Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Gayrimenkuller satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisi'ne tabi bulunuyor. Alınan tarihten itibaren 5 yıl içinde satışa gidilmesi durumunda tapudaki alış bedelini gerçek bedeli üzerinden göstermek gerekiyor.

Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

GERÇEK DEĞERE DİKKAT

Tapu kayıtları ile kredi kullanıldıysa aradaki fark kolayca tespit edilebiliyor. Maliye, tapuda görünen satış değeri ile fiili gerçekleşen satış değeri arasındaki farkı tespit ettiğinde konut satıcısına yüklü cezalar kesiyor.

Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Örneğin, konutu 950 bin liraya aldığı halde tapuda 400 bin lira olarak gösterip, 500 bin lira kredi kullananın gerçek alım satım bedeli kolayca belirleniyor. Bu nedenle gerçek bedel üzerinden gösterilmesi gerekiyor.

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