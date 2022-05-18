Son dakika: Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Bu yanlışı yapanlar ceza ödüyor

Tapu harcı satış işlemi sırasında doğrudan devlet kasasına giriyor. Gelir vergisi için satıcının beyanı gerekiyor. Gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satış yapıldıysa kazanç ne kadar yüksek olursa olsun vergi ödenmiyor.



