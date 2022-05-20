Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği emekli zammı ve memur zammı için ipuçları giderek güçleniyor. 2022 Temmuz zammı ile birlikte 6 kalemde yeni maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklenti anketi'ne göre hesaplanan rakamlar Temmuz enflasyon oranı yüzde 38'i aşacak. Bununla beraber 'Memur, emekli, yaşlılık, engelli, evde bakım maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak' soruları gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. İşte merakla beklenen emekli ve memur zammı ile birlikte 6 kalemde yeni Temmuz maaş zammı hesapları...