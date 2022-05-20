Son dakika haberleri...Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak enflasyon oranları ve beklentileri netleşiyor. Temmuz 2022 emekli ve memur zam oranı için direkt etkili olacak 4 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 31,71 olurken, hesaplanan rakamlara göre de 6 aylık enflasyon oranı ise 38'i aştı.

Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde Temmuz zammı yapılacak. İşte Temmuz maaş zammı ile birlikte beklenen enflasyon rakamlara göre hesaplanan yeni maaş hesapları...