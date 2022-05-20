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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 07:59

Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği emekli zammı ve memur zammı için ipuçları giderek güçleniyor. 2022 Temmuz zammı ile birlikte 6 kalemde yeni maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklenti anketi'ne göre hesaplanan rakamlar Temmuz enflasyon oranı yüzde 38'i aşacak. Bununla beraber 'Memur, emekli, yaşlılık, engelli, evde bakım maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak' soruları gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. İşte merakla beklenen emekli ve memur zammı ile birlikte 6 kalemde yeni Temmuz maaş zammı hesapları...

Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak enflasyon oranları ve beklentileri netleşiyor. Temmuz 2022 emekli ve memur zam oranı için direkt etkili olacak 4 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 31,71 olurken, hesaplanan rakamlara göre de 6 aylık enflasyon oranı ise 38'i aştı.

Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde Temmuz zammı yapılacak. İşte Temmuz maaş zammı ile birlikte beklenen enflasyon rakamlara göre hesaplanan yeni maaş hesapları...

Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | 6 AYLIK ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 38'İ AŞABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

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Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE YENİ ÜCRETLER BELLİ OLACAK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

Son Dakika Haberi: Milyonların Temmuz zammı 6 kalemde netleşiyor! 2022 emekli ve memur zammı ile en düşük emekli ile memur maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

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