SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

BAKAN ŞİMŞEK: RASYONEL BİR ZEMİNDE ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nureddin Nebati yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına 29 Ağustos 2007 - 1 Mayıs 2009 yılları arasında bakanlık görevi icra etmiş Mehmet Şimşek atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyasalara ilk mesajını verdi.

Bakan Şimşek o ifadeleri kullandı:

"RASYONEL BİR ZEMİNDE ENFLASYON İLE MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ"

"Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmak. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz."

"VAKİT KAYBETMEDEN ORTA VADELİ PROGRAM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ"

Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldı! "Enflasyon ile mücadele temel politikamız" | Video