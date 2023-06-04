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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız
Giriş Tarihi: 04.06.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 12:29

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

Son dakika haberi...Ekonomi yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz" sözleriyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine üyelerini açıkladı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ile dünyanın en önde gelen finans kuruluşlarında danışmanlık ve başkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti. Şimşek, Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında Avrupa'da yılın maliye bakanı seçilirken aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi. Bakanlıklarda devir-teslim töreni düzenlenirken Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyasalara ilk mesajını verdi. Bakan Şimşek, "Rasyonel zeminde enflasyonla mücadele temel hedefimiz olacak" dedi.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

Son dakika haberleri...Ekonomide yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek görev alacak. Şimşek uluslararası piyasalarda önemli bir isim olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

BAKAN ŞİMŞEK: RASYONEL BİR ZEMİNDE ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nureddin Nebati yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına 29 Ağustos 2007 - 1 Mayıs 2009 yılları arasında bakanlık görevi icra etmiş Mehmet Şimşek atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyasalara ilk mesajını verdi.

Bakan Şimşek o ifadeleri kullandı:

"RASYONEL BİR ZEMİNDE ENFLASYON İLE MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ"

"Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmak. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz."

"VAKİT KAYBETMEDEN ORTA VADELİ PROGRAM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ"

Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldı! "Enflasyon ile mücadele temel politikamız" | Video

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını verdi: Enflasyon ile mücadele temel politikamız

BAKAN NEBATİ: GÖREVİNDE BAŞARILAR DİYORUM

Şimşek, bakanlığın Dikmen yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni- 65. Hükumetin sona erdiği 10 Temmuz 2018'den sonra ilk defa ekonomiden sorumlu olarak görevine başladı. Törende konuşan Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok değerli dostumuz Mehmet Şimşek'e bugün görevimi devretmek üzere bir aradayız. Öncelikle ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden çalışarak sürdürdüm. Attığımız her bir adım, milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği büyük sorumluluk duygusuyla atılmış olan adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi milletimiz ile yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir" dedi.

İki Bakan birbirlerine teşerkkür edip yeni görevlerinde başalarılar dilerken tören çiçek takdimi ile sona erdi.

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