Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tek haneli enflasyon mesajı | Video

Ekonomi yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz" sözleriyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine üyelerini açıkladı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ile dünyanın en önde gelen finans kuruluşlarında danışmanlık ve başkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti. Şimşek, Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında Avrupa'da yılın maliye bakanı seçilirken aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi. Bakanlıklarda devir-teslim töreni düzenlenirken Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyasalara ilk mesajını verdi. Bakan Şimşek, "Rasyonel zeminde enflasyonla mücadele temel hedefimiz olacak" dedi.