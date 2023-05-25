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Haberler Galeri SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:50

SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli, ve memurlar başta olmak üzere önümüzde 3 ay boyunca alım gücünü artıracak çok önemli düzenlemeler yapılacak. Emekliler ve asgari ücretliler için maraton yeni Kabinenin belli olması sonrası haziran ayında başlayacak. Ağustosta ise toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Yapılacak maaş zamları ve ödemelerden emeklilik başvurusunu yapmış tüm EYT'liler de yararlanacak. İşte milyonların merak ettiği yeni düzenlemeler ve maaş zammı takvimi...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Milyonlarca vatandaş için önümüzdeki üç ayda gelirlerini artırıcı çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. Bütün bu gelişmelerden emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. Yapılacak artışlar bundan sonra emekli olacakların maaş hesabında da kullanılacak.

SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

HAZİRANDA SEYYANEN ARTIŞLAR VAR

Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Seçimlerden sonra toplanacak olan Meclis ve kurulacak hükümet düzenlemeleri çıkartacak. İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan ayında taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

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SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası, 15 bin-20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.

SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Burada en düşük emekli maaşı 7500 TL'nin ve 2000 bin TL olan bayram ikramiyesi için çalışmalar yapılıyor. Detaylar yeni Kabinenin açıklanması netleşmeye başlayacak.

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