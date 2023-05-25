Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:50

SON DAKİKA: İşte 2023 maaş zammı takvimi! Asgari ücret, emekli ve memurlar için yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli, ve memurlar başta olmak üzere önümüzde 3 ay boyunca alım gücünü artıracak çok önemli düzenlemeler yapılacak. Emekliler ve asgari ücretliler için maraton yeni Kabinenin belli olması sonrası haziran ayında başlayacak. Ağustosta ise toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Yapılacak maaş zamları ve ödemelerden emeklilik başvurusunu yapmış tüm EYT'liler de yararlanacak. İşte milyonların merak ettiği yeni düzenlemeler ve maaş zammı takvimi...