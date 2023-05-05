Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
07:57
Son dakika | İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Son dakika haberler: Türkiye kendi petrolünden benzin ve motorin üretimine başladığında ne nasıl değişecek? Tarihi keşfin sonuçları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol rezervi yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi nasıl etkileyecek? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu