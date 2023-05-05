Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Çok kısa bir süre içerisinde kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yaptığınız yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir" diye konuştu.