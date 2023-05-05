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Haberler Galeri Son dakika | İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 07:57

Son dakika | İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek

Son dakika haberler: Türkiye kendi petrolünden benzin ve motorin üretimine başladığında ne nasıl değişecek? Tarihi keşfin sonuçları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol rezervi yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi nasıl etkileyecek? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

Son dakika petrol haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi ile yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

ŞIRNAK PETROLÜNÜN 80 MİLYARLIK ÜRETİM BÜYÜKLÜĞÜ

Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda dün gerçekleşen vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melih Han Bilgin, "Sahanın yıllara sâri bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Depremle beraber devletimizin sırtına binen yük bayramın ikinci günü (Karadeniz gazı sonrası) hafiflemiş kaldırılmış durumda.

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Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

2 YILDA 100 BİN VARİLE ÇIKACAK

Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlerini devletimizin milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz" dedi. Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planladıklarını ifade eden Bilgin, sahanın büyüklüğünün ise yaklaşık 36 kilometrekare olduğunu ifade etti.

Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Çok kısa bir süre içerisinde kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yaptığınız yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir" diye konuştu.

Son dakika | İşte Gabar’daki petrolün Türkçesi: Şırnak’ın değil ülkenin kaderi değişecek

"ŞİMDİYE KADAR 6 BİN VARİL ÜRETİLDİ"

Şu anda yeni sahada 1.200 varil yüksek kalitede günlük 41 API petrol üretildiğini anlatan Bilgin, "Bugün üretim yaptığımız 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkanlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz" dedi.

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