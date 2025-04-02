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Haberler Galeri SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:26

SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

Konut kredi faizleri için belirlenen oranlar 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar bu gerilemenin önemli olduğunu ifade ederken "Konut kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? sorusuna cevap verdiler.

AA
SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

Konut kredi faizleri 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25 olarak belirlendi. Peki, aylık faiz oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının çıktıları verilere yansırken, Haziran 2024'te yüzde 71,6'ya yükselen enflasyon şubatta yüzde 39,05'e kadar düştü. Bu düşüşün ardından harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda 500 baz puan indirime gidilmiş oldu.

TCMB tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e düşerken, bu rakam 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki düşük rakam 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu.

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SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

AYLIK FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken bu rakam yüzde 2,59'a kadar geriledi. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 502 bin lira düşüşle 3 milyon 260 bin liraya geriledi.

SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

DÜŞÜŞLER YIL İÇİNDE DEVAM EDECEK

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine, ekonomi yönetiminin konut alacaklara daha uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla, özellikle kamu bankaları aracılığıyla birtakım kolaylıklar sağladığını anımsatarak, "Konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalan döneminde de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyondaki düşüşe bağlı olarak politika faizi yavaş yavaş düşecek, bu düşüş kredi oranlarını da geriye çekecektir." dedi.

SON DAKİKA! Konut kredi faizleri 18 ayın en düşüğünde! Gerileme devam edecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı

Piyasa katılımcıları ve reel sektörün yıl sonu enflasyonu için beklentilerinin yüzde 30'lar civarına işaret ettiğini hatırlatan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabloya bakıldığında, bu yılın sonunda politika faizleri de yüzde 30-35 aralığında olacak gibi görünmektedir. Politika faizleri beklentilere paralel olarak yüzde 35 seviyelerine gerilerse konut kredileri de yüzde 29 civarına gerileyecektir. Eğer enflasyonla mücadelede TCMB'nin tahmini olan yüzde 24 seviyesi gerçekleşirse bu durum politika faizlerinin de yüzde 28'ler civarına gerilemesine, konut kredilerinin yüzde 25'e kadar düşmesine yol açacaktır." Şener, kredilerdeki düşüşlerle birlikte konut satışının artmasının beklendiğini kaydederek, kredilerde sağlanan finansman miktarının da artırılması halinde satış adetlerinde daha hızlı artışlar beklenebileceğini anlattı.