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Haberler Galeri Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:18

Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın kredi müjdesinden sonra bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile emlakçılar, konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş ve haksız fiyat artışlarına karşı iş birliği gerçekleştirme kararı aldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlakçılar olarak fahiş fiyat artışlarının önünde duracaklarını söyledi. İşte detaylar...

AA
Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut sektörüne yönelik açıklanan yeni paketlerin ardından bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitlerin fiyatlarını artırdığı görülmüş ve kamuoyuna yansımıştı.

Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını duyurmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşlar da harekete geçti.

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Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, artışların önüne geçebilmek amacıyla İstanbul Emlakçılar Odası ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi ile iş birliği yapacak.

Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

HAKSIZ FİYATLARIN NASIL ÖNLENEBİLECEĞİ ELE ALINDI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıza Bilgiç'in davetlisi olarak İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozan ile birlikte bir araya geldiklerini ve sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Fiyat artışlarının sebeplerini ve bunun nasıl önüne geçebileceğini ele aldıklarını dile getiren Aşa, STK'lar ile kamu kurumlarının sahada etkin bir iş birliği yapması için fikir birliğine vardıklarını bildirdi.

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