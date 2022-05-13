Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:18

Son dakika: Konutta fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! İşte izlenecek yol haritası

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın kredi müjdesinden sonra bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile emlakçılar, konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş ve haksız fiyat artışlarına karşı iş birliği gerçekleştirme kararı aldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlakçılar olarak fahiş fiyat artışlarının önünde duracaklarını söyledi. İşte detaylar...