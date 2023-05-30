Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:29

SON DAKİKA: Mehmet Şimşek geliyor mu? Başkan Erdoğan ile kritik görüşme: İşte yeni Kabine'nin önündeki ilk program

Son dakika haberleri...Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandı. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu alırken, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni Kabine merak konusu olurken, eski AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ismi gündeme geldi. Erdoğan, yeni hükümetin ilk programını ekonomi olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda önemli bir isim olan Mehmet Şimşek'in yeni programa destek verdiği bilinirken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve Mehmet Şimşek yeni ekonomi programı ve ekibi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.