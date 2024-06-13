SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri yeni rekorunu kırdı! Bakan Şimşek’ten ’ters dolarizasyon’ açıklaması

TOPLAM REZERVLER 146,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.