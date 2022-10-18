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Haberler Galeri SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:48

SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

Son dakika haberi...Ocak zammı yaklaşırken milyonlarca memuru doğrudan ilgilendiren haber geldi. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memur fazla mesai ücreti yeni yılda 2 katına çıkacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

Son dakika haberleri...Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 2 lira 70 kuruş artarak 5 lira 40 kuruşa yükselecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenilen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur zammı ile birlikte fazla mesai ücreti 2 katına çıkacak

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

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