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Haberler Galeri SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak
Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:40

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

Personel alımı başvuruları 24 kurumda devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarına göre kamuya 61.821 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurumlara hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

24 kamu kurumu 61.821 personel alımı yapacak. İşçi ve memur alımı için başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 2 bakanlık, 2 belediye, 15 üniversite, TÜİK, EGM, EÜAŞ, İletişim Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı yer alıyor. Peki bu kurumlar hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak?

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

61.821 PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE

Başvuru şartları ve tarihleri belli olan 61.821 personel alımı için bugün 2 kurumdan daha açıklama geldi. Güncel personel alımı listesine göre 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak? Peki hangi pozisyonlar için? Sizler için derledik.

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SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

24 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

24 kamu kuruluşu toplamda 61.821 personel alımı yapacak. TÜİK, Jandarma Genel Komutanlığı, EGM, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EÜAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

TÜİK 55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 28 anketör, 22 temizlik görevlisi, 5 teknisyen olmak üzere toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 15 MEMUR ALIMI YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığı 1 Arapça bilen mütercim, 1 İspanyolca bilen mütercim, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog, 8 hizmetli olmak üzere toplamda 15 memur alımı yapacak.

13 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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