SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

24 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
24 kamu kuruluşu toplamda 61.821 personel alımı yapacak. TÜİK, Jandarma Genel Komutanlığı, EGM, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EÜAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.