SON DAKİKA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 24 kurum duyurdu: Toplam 61.821 işçi ve memur alımı yapılacak

61.821 PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE

Başvuru şartları ve tarihleri belli olan 61.821 personel alımı için bugün 2 kurumdan daha açıklama geldi. Güncel personel alımı listesine göre 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak? Peki hangi pozisyonlar için? Sizler için derledik.