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SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

Yapımı süren 1915 Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı. Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:17
SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yüzde 78'lik kısmı bitirildi. Otoyol çalışmaları, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleriyle sürüyor

SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

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SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule bloklarının üst üste konulmasına devam ediliyor. Bölgeye denizden "barç" olarak isimlendirilen vasıtalarla getirilen dörder blok da bu hafta yerlerine yerleştirilecek.

SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

KULELERİN YÜZDE 78'LİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Suyun içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı. Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kulede 32'şer bloktan 27'sinin yerleştirilmesiyle 259 metre yüksekliğe ulaşıldı. Böylece kulelerin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı.

SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

- VİYADÜKLERDE DE ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına geçildi. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ediyor. Bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Son yaklaşıldı! Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak!

-Bursa kara yolunda Lapseki ilçesi ile Umurbey beldesindeki alanlarda da Karayolları ekiplerince güzergah iyileştirmeleri için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, köprüye giriş ve çıkışlar için oluşturulacak bağlantılar düzenlenecek.

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