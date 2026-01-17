Son dakika | SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zamlı maaşları yatıyor! Emekli maaşı ödeme günleri nasıl?

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Yalçın, memurla aynı işi yapan işçinin olduğu yerde farklı ücret uygulaması olduğunda huzursuzluğun büyüyeceğini anlatarak, "Kamu personel sistemi açısından bir bütünlüğe ihtiyaç var. Seçim zamanı yaklaştığında popülist yaklaşımlar sesin yükseldiği yere yönelerek 'Oraya bir şey yapalım' anlayışına dönüştüğü için sesini yükseltemeyen dezavantajlı durumlara düşüyor. Bu yıl özellikle kamu personel sisteminde ücret reformunu içerecek şekilde köklü bir çalışma olmalı" diye konuştu