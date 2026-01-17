Haberler
Son dakika | SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zamlı maaşları yatıyor! Emekli maaşı ödeme günleri nasıl?
Giriş Tarihi: 17.01.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 06:59
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin % 12.19 zamlı maaşı bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin zam farkı ay içinde yatacak. En düşük emekli aylığı da 20 bin liraya çıkartıldı. İşte detaylar!