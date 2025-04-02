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Haberler Galeri SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:22

SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları piyasaların gündemine oturdu. Riskten kaçan yatırımcının altına olan talebi artarken ons altın 3 bin 130 dolar seviyelerinin üzerine kadar çıktı. Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında 3 bin 854 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları için uzmanlardan yeni tahminler geldi.

SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken sarı metale bir destek de Trump'tan geldi. Küresel ticaretin yakın zamanda zora gireceğinden endişe eden yatırımcılar altına sığındı. Ons altın rekor üzerine rekor kırarken buradan destek alan gram altın yükselişine devam etti.

SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

ALTIN REKOR SEVİYELERİNİ KORUYOR

Altın çarşamba günü ons başına 3.130 doların üzerine çıktı. Küresel ticaret savaşını tırmandıracak ek ABD tarifelerine hazırlanan piyasalar ve riskten kaçan yatırımcı sayesinde altın rekor seviyelerini korudu. Beyaz Saray tarifelerin kapsamı hakkında ayrıntılı açıklamadı ancak bunların açıklandıktan hemen sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Trump ayrıca vergilerin birçok ülkeyi etkileyeceğini ifade ederek endişeleri körükledi.

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SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

Ayrıca altın, faiz oranı indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları ve altına dayalı ETF'lere olan güçlü taleple desteklendi. Çin altın ETF'lerine geçen hafta 233.000 ons nominal külçe ekledi. Bu arada, ABD'de zayıf istihdam verileri ve zayıf bir üretim raporu faiz kararı için önemli göstergeler oldu. Yatırımcılar şimdi Fed'in faiz yolu hakkında daha fazla bilgi edinmek için cuma günkü tarım dışı bordro raporuna odaklandı.

SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

ONS ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN

ABD merkezli finans şirketi State Street stratejistleri "2025 altın ticareti için ana yükseliş teması, finansal akışların 2023-2024'te güçlü fiziksel talebi yakalaması gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. State Street Global Advisors SPDR stratejistleri, ortalama altın fiyat seviyelerinin önümüzdeki 6-9 ay boyunca yükselme eğiliminde olacağını ve 3.300-3.400 dolar/ons seviyesine çıkma potansiyeli olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye

GRAM ALTINDA 4 BİN 500 LİRA BEKLENTİSİ

Gram altın tarafında nisan ayında teknik bir düzeltme beklediğini ifade eden İslam Memiş, "Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız bir rakam vardı: 4 bin – 4 bin 500 lira aralığı. Tekrar bu seviyeyi bekleyeceğiz. Ancak hem ons hem gram altın tarafında o teknik düzeltmeleri görmemiz gerekiyor. İlk kez alacaklar panik yapmamalı elinde altın olan eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeli.