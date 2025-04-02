Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
13:22
SON DAKİKA! Uzmanlar altın için hem tarih hem rakam verdi: İşte ons ve gram altın için beklenen rekor seviye
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları piyasaların gündemine oturdu. Riskten kaçan yatırımcının altına olan talebi artarken ons altın 3 bin 130 dolar seviyelerinin üzerine kadar çıktı. Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında 3 bin 854 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları için uzmanlardan yeni tahminler geldi.