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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 23:34

SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha! ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergilendi. Yeni model TOGG T10F ilk tanıtım videosu ve görüntüler geldi. Yeni model yerli otomobil tam anlamıyla hayran bıraktı. İşte son dakika görüntüleri ve detaylar...

SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F’den ilk görüntüler

YENİ MODEL TOGG: T10F Fastback

Son dakika... Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollarda. Türkiye'de yollarda sık sık görmeye alıştığımız ve piyasaya çok güçlü şekilde giren Togg ile ilgili tarihi bir gün daha yaşıyoruz.

SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F’den ilk görüntüler

Yeni model T10F Fastback'in tanıtımındaki görüntüler tam anlamıyla hayran bıraktı.

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SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F’den ilk görüntüler

TOGG HESABINDAN PAYLAŞILDI

Togg'un X hesabından bir tanıtım videosu da yayınlandı.

SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F’den ilk görüntüler

"ZAMANIN RUHUNU YAKALAYIN"

Paylaşımda "Zamanın ruhunu fastback ile yakalayın... Karşınızda T10F" denildi.

SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F’den ilk görüntüler

YENİ TOGG MODELİ NE OLDU?

CES 2024'te görücüye çıkan yeni model, "T10F" olarak piyasaya sürülecek.

Togg'un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video

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