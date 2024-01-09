Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
23:34
SON DAKİKA: Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha! ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergilendi. Yeni model TOGG T10F ilk tanıtım videosu ve görüntüler geldi. Yeni model yerli otomobil tam anlamıyla hayran bıraktı. İşte son dakika görüntüleri ve detaylar...