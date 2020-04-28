Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Geçtğimiz günlerde Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtılan yerli ve milli solunum cihazlarının üretim aşaması görüntülendi. , , Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan Elektronik İşletmesi'nde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:18
Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Dünyanın birçok ülkesinin de peşinde olduğu yerli solunum cihazları geçtiğimiz gün Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtılmıştı. Peki yerli cihazlar nasıl üretiliyor? Hastanelere gelmeden önce hangi süreçlerden geçiyor? Cihazların üretildiği yer görüntülendi. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, "Milli Mücadele" ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim süreci, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

7 GÜN 24 SAAT

Arçelik, , Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle hayata geçirilen yerli solunum cihazının seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan elektronik işletmesinde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

"AYDA 5 BİNİN ÜSTÜNDE CİHAZ ÜRETEBİLİR HALE GELECEK"

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: "48 saat farklı modlarda performans testi yapılıyor. Ardından paketlenip hastanelere gidiyor. Şu anda her vardiyada 50 teknisyenimiz çalışıyor. Mayıs ayından itibaren burada 150 tane teknisyen arkadaşımız çalışacak. 150 tane teknisyen arkadaşımız günde 250'nin, yani ayda 5 binin üstünde cihaz üretebilir hale gelecek. Normalde 15 bin-20 bin dolar arasında olan bu cihazları bunun yarısından daha az bir fiyata üretebiliyoruz"

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, AA muhabirine cihazın seri üretime geçiş öyküsünü ve önümüzdeki takvimini anlattı.

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. , Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

"GARAGE'DA BULUŞTUK VE HIZLA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Arçelik Garage'ın dünyanın en iyi hızlandırma ve prototipleme merkezlerinden biri olduğunu anlatan Öztürk, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. 'Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz' dedi. Ben dedim 'Bakanım hemen gelin, konuşalım. Birlikte Garage'da buluştuk. Biosys ve Baykar'dan da arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte gözden geçirdik ve hızla çalışmaya başladık. Kısa bir sürede bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık." bilgilerini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerine gece 2'ye randevu verdiğini anlatan Öztürk, Ankara'ya giderek Koca'ya projeyi anlattıklarını ve onay aldıklarını söyledi.

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

Öztürk şöyle konuştu:

"Bu proje ülkemizin zor bir durumda nasıl bir araya geldiğinin çok iyi bir örneği. Biosys firması, Baykar, ve Arçelik olmak üzere hep beraber tasarım ve üretim know-how'ımızı bunun üzerine koyduk ve iki haftada aslında o start up'ın geliştirdiği bir miktar prototip kabul edilen ürünü, güvenli ve seri üretime hazır hale getirdik.

SON DAKİKA