Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 08:14
SON DAKİKA | Yüzyılın konut projesinde son aşamaya geçildi! Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Son dakika haberi: Yüzyılın konut projesi olarak da adlandırılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayıma geçildi. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Kiralama sürecinde hak sahipliği, başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak.