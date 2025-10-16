Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 08:14

SON DAKİKA | Yüzyılın konut projesinde son aşamaya geçildi! Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor

Son dakika haberi: Yüzyılın konut projesi olarak da adlandırılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayıma geçildi. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Kiralama sürecinde hak sahipliği, başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika haberi: TOKİ eliyle satışa sunulacak konutların yanı sıra İstanbul'da ilk kez "kiralık sosyal konut projesi" de hayata geçirilecek.

ÖNCE BAŞVURU SONRA KURA

Konut satışında olduğu gibi kiralama sürecinde de hak sahipliği, yine başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Geçmiş dönemde olduğu gibi başvuru için belirli bir bedelin ödenmesi gerekecek.

Süreç, e-Devlet üzerinden de yürütülebilecek. Bu çerçevede öncelikle kişinin gelir durumuna bakılacak. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak.

PİYASANIN ALTINDA OLACAK

Konutların yapımı tamamlanır tamamlanmaz kiralama süreci de başlayacak. Kiralık konutlar konusunda, TOKİ koordinesinde özel bir mekanizma kurulacak.

Hak sahibi vatandaşlar ile devlet arasında kira sözleşmesi imzalanacak. Kiraların zamanında ödenip ödenmediği ve evlerin güncel durumu, yine devlet eliyle düzenli olarak denetimden geçecek.

GÖZLER 2026'DA

Sözleşmede yer alan kiralama sürecinin tamamlanması ile birlikte konutlar, gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından bir başka hak sahibine yeniden kiralanabilecek.

Sonraki hak sahipleri de yine kurayla belirlenecek. Projenin genellikle 2+1 ve 3+1 daireleri kapsaması, inşa çalışmalarının ise yeni yıl ile birlikte başlaması öngörülüyor.

Devrim niteliğindeki projeye ilişkin tüm detayların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

'STABİLİZASYONU SAĞLAYACAK'

Devletin ilk kez İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut modelinin büyük kazanımlar sağlayacağını belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "1 yıl gibi kısa bir sürede kiralık konutların teslimlerinin başlamasını öngörüyoruz.

Aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Piyasayı çok rahatlatacaktır. Özellikle bu modelin yalnızca İstanbul'da değil, 81 ilimizde yaygınlaşması, sektörü bambaşka bir noktaya taşır.

Bu kapsamda, 500 bin konutluk proje tamamlandıktan sonra ikinci ve üçüncü aşamasını kapsayan yeni projeleri de mutlaka görürüz diye düşünüyorum.

Kira modeliyle birlikte orta vadede kira tutarlarının stabil hale gelmesini, uzun vadede ise düşüşleri görürüz" dedi.