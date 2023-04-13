Son rötuşlar yapılıyor! Avrupa’nın 1.’si dünyanın 3.’sü olacak! Açılış için gün sayıyor

"ÇEVRECİ BİR TÜNEL OLACAK"

Mevcut Zigana Tüneli'ne göre 800 metre daha aşağı kottan tünele giriş sağlanacağını anlatan Aşık, şöyle devam etti:

"Bu özellikle kış aylarında yoğun yağış altında trafik süresini, trafikteki bütün zorlukları bertaraf edecek ve sürüş konforunu sağlayacak. Bununla birlikte tünelden zamandan ve yakıttan yıllık yaklaşık 200 milyon liralık tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Aynı zamanda karbon salımı anlamında da 16 bin 598 ton yıllık karbon salımı azalmış olacak. Çevreci bir tünel olacak."