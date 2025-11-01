Giriş Tarihi: 01.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 11:44
Sosyal güvenlik sistemine yeni düzenleme: Milyonları yakından ilgilendiriyor! İşte detaylar
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sosyal güvenlik sistemine girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Bu kapsamda, kolay işverenlik uygulamasının kapsamı genişletilecek, sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak