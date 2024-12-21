Suriye ile ticaret yolu açılıyor: Orta Doğu pazarı böyle canlanacak!

ORTADOĞU PAZARI CANLANACAK
Suriye güzergâhının yeniden devreye girmesi, Türkiye'nin Orta Doğu ihracatında kritik bir rol oynayacak. Sektör temsilcileri, özellikle Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarların bu gelişmeden olumlu etkileneceğini vurguluyor. Nakliyeciler Kızıldeniz'deki krizlerin de bu süreçte önemli bir itici güç olduğunu belirterek, şunları söylüyor: "Kızıldeniz'de yaşanan krizler nedeniyle taşımacılık maliyetleri ciddi oranda artmıştı. Alternatif olarak deniz yoluna yönelmek zorunda kalmıştık, ancak bu süreleri 7-10 gün uzatıyordu. Karayolunun yeniden açılması, taşımacılığı hızlandıracağı gibi maliyetleri de büyük oranda düşürecek."
DEPREM BÖLGESİNE CAN SUYU
Suriye hattının açılması, özellikle depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren nakliyecilere de büyük bir nefes aldıracak. Hatay, Gaziantep ve Kilis gibi bölgelerde faaliyet gösteren taşımacılar, Suriye savaşı ve 6 Şubat depremleri sonrası büyük zorluklar yaşıyor. Bölgedeki nakliye şirketi sahibi Mehmet Tuncel, yeniden başlayacak olan transit taşımaların önemini SABAH'A şu sözlerle dile getirdi: "Hataylı nakliyeciler olarak en büyük müşterimiz Suriye'ydi. Savaş sonrası işlerimiz durma noktasına geldi. Avrupa'ya yöneldik ama rekabet çok yoğun ve karlılık düşük. Suriye güzergâhının yeniden açılması, bölgemiz için büyük bir fırsat."