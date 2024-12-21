Suriye ile ticaret yolu açılıyor: Orta Doğu pazarı böyle canlanacak!

İlk etapta yaklaşık 400 TIR'ın sınırdan geçiş yapacağı, kısa sürede bu sayının günlük 1000 seferin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu durum, Orta Doğu pazarına yönelik ihracatta ciddi bir maliyet ve zaman avantajı sağlayacak. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş, Türkiye-Suriye arasındaki ticareti büyük ölçüde sekteye uğratmıştı. O tarihten bu yana taşımacılık, sınır kapıları yakınındaki tampon bölgelerde yük aktarmak suretiyle gerçekleştiriliyordu. Ancak lojistik çevrelerinden gelen bilgilere göre, Suriye'nin kapılarını transit geçişlere açması durumunda tampon bölge modeli yerini kesintisiz karayolu taşımacılığına bırakacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan SABAH'a konuşan bir yetkili, "2025'e girmeden ticaret başlayabilir. Suriye üzerinden yeni pazarlara da erişim sağlanacak. Yıllardır taşımacılık sınırda yarıda kalıyordu. Bu, hem maliyetleri artırdı hem de lojistik süreyi uzattı. İki ülke arasında siyasi normalleşmenin sağlanması, özellikle gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde büyük bir avantaj yaratacak. Transit taşımaların başlamasıyla Türkiye'den Lübnan, Ürdün ve Körfez ülkelerine erişim yeniden hız kazanacak" dedi.