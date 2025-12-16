Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 07:51

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı. Türkiye'nin nadir elementlerdeki çıkışı ana muhalefet partisi CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP'nin nadir elementler tesislerinin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek için dava açtığı öğrenildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
  • ABONE OL
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok stratejik alanda kullanılan ve yeni dünya düzeninin vazgeçilmez madeni olan nadir toprak elementlerinin (NTE) varlığı muhalefetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bir yandan "NTE'ler ABD'ye satılacak" yalanını ortaya atarken diğer yandan CHP'nin idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin madenlerin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek için dava açtığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

KAMU YARARI YOKMUŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

AK Parti hükümeti döneminde keşfi yapılan NTE'lerin ekonomiye kazandırılması için tesis yapılması konusunda CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık koltuğunda oturduğu yaptığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2020'de olumsuz görüş bildirildiği, 2021'de ise tesis aleyhinde dava açıldığı öğrenildi.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

SABAH'ın ulaştığı dava dilekçesinde Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan zenginleştirme tesisi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun iptal edilmesi talebinde bulunulduğu görülürken, gerekçede ise "projenin kamu düzeni ve kamu yararına aykırı" olduğu gibi tamamen akıl tutulması ifadelere yer verildiği belirlendi.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Ayrıca bölgedeki NTE'lerin çıkarılma aşamasında radyoaktif kirliliğe sebep olacağı gibi hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan iddiaların yayılmaya çalışıldığı görüldü.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Belediye adına yazılan kurum görüşünün altında ise dönemin belediye genel sekreteri şimdinin ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin imzasının bulunduğu görüldü.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Ünlüce'nin kurum görüşünde tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin olmayan radyasyondan etkilenebileceği yönünde görüş sunduğu görüldü.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

İKİNCİ BÜYÜK REZERV

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki 500 milyar-1 trilyon dolar değerindeki NTE'leri çıkarmak için Ukrayna'yı anlaşma yapmaya zorladığı geleceğin madenlerinde, Türkiye kritik bir öneme sahip.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Çin'deki Bayan Obo sahasındaki 800 milyon ton NTE rezervinin ardından 694 milyon ton rezervle dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir Beylikova'da keşfedilirken, cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Muhalefetin tüm engelleme girişimlerine rağmen 18 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllık 1200 ton cevher işlenecek Eti Maden Pilot Üretim Tesisi devreye alınırken 2026'da ise endüstriyel tesisin temelleri atılacak.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

ERDOĞAN: MUHALEFETİN DENKLEMİ BELLİ MÜMKÜNSE ENGELLE, DEĞİLSE İTİBARSIZLAŞTIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin madenler karşısında sergilediği tutumu daha önce şu sözlerle özetlemişti: "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Önce maden tetkik arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar. Denklem aslında çok basit; mümkünse engellemek değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleriyle ilgili yaşananlar da budur."

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

BAYRAKTAR'DAN 'SİYASİ KAYNAKÇI' TEPKİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise muhalefetin daha önce kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı "NTE'ler ABD'ye satılacak" yalanıyla "siyasi kaynakçılık" yaptığını ifade etti.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

Bayraktar, "Muhalefet NTE'ler konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Bu yöntemin adı 'Siyasi kaynakçılık.' Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya... Bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor.

Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi

'NTE'leri kimseye sattırmayız' deyip bu konuda mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunup güya ön alıyorlar. Biz burada 10 yıl boyunca 125 bin metre sondaj yaptık. 59 binden fazla numune analiz etmişken, sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik" dedi.