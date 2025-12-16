Haberler
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Muhalefet NTE’yi engellemek istedi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 07:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı. Türkiye'nin nadir elementlerdeki çıkışı ana muhalefet partisi CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP'nin nadir elementler tesislerinin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek için dava açtığı öğrenildi.