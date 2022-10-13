Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

1.5 YIL İÇ PAZARDA SATILACAK

15-18 ay boyunca sadece iç pazara ardından da Avrupa'ya satılacak C-SUV'un nasıl satılacağı ise büyük merak konusu. Tahminler Togg'un ne sadece online ne de bayilik yöntemiyle, tıpkı teknoloji devleri gibi deneyim merkezleri üzerinden satılacağı yönünde.