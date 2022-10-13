Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak
Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:56

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg fabrikası yaklaşık 2 hafta sonra açılarak, yerli otomobil seri üretime geçecek. Togg ilk anda iç pazarda satılacakken, araç satış modeli konusunda büyük yenilikleri barındıracak.

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg'un Gemlik'te bulunan üretim tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Banttan inecek ilk model elektrikli C-SUV, 5 aylık testlerin ardından yeni yılın Mart ayında satışa sunulacak.

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

1.5 YIL İÇ PAZARDA SATILACAK

15-18 ay boyunca sadece iç pazara ardından da Avrupa'ya satılacak C-SUV'un nasıl satılacağı ise büyük merak konusu. Tahminler Togg'un ne sadece online ne de bayilik yöntemiyle, tıpkı teknoloji devleri gibi deneyim merkezleri üzerinden satılacağı yönünde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

İLK OTOMOBİL BANTTAN İNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 'akıllı cihaz' olarak tanımladığı C-SUV segmentindeki ilk otomobilini banttan indirmek için gün sayıyor.

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek tören kapsamında, Togg'un Gemlik'te inşası tamamlanan üretim tesislerinin açılışı gerçekleşecek.

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

C-SUV MODELİ SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Açılışla birlikte bugüne kadar protip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek.

SON DAKİKA