Togg, Türkiye’nin en büyük 42. şirketi oldu

TOGG İLK KEZ DEVLER LİSTESİNE GİRDİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İSO 500 listesine göre Togg'un üretimden elde ettiği satışlar 2023'te 24,3 milyar TL olarak kaydedildi. Şirket bu satış geliriyle 2023'te Türkiye'nin en büyük 42. şirketi oldu.

Sektörel olarak bakıldığında otomotivde en yüksek gelir 238 milyar TL ile Ford Otosan'da kaydedildi. Ford Otosan'ı 127,5 milyar TL ile Toyota; 107,2 milyar TL ile Oyak Renault; 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar ile Tofaş izledi.

Bu rakamlar dikkate alındığında Togg'un listedeki ilk yılında Ford Otosan'ın onda biri, Tofaş'ın ise üçte biri kadar gelir yazması dikkat çekti.

Togg, Ekim 2022'de üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının Mart ayında yapılmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 yılında 19 bin 583 adet Togg satışı gerçekleşti.

Aynı dönemde Ford Otosan'ın yerli üretimden satışları 70 bin 515 olarak kaydedildi. Toyota'nın yerli satışları 33 bin 51 olurken, Tofaş'ın da Fiat markasıyla satışları 176 bin 529 olarak kaydedildi.