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Haberler Galeri Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak'ı bekleyin
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:58

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak'ı bekleyin

Togg'un dijital platformu Trumore'da fırsatların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Togg'da test sürüşü yapmak, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmek için başvurular Trumore'dan alınmaya başlandı.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

Türkiye otomotiv sektörünü hareketli günler bekliyor. Ön siparişleri alınmaya başlayan Togg'un fiyatı şubatta açıklanacak olup ilk elektrikli SUV modeli de mart sonunda satışa sunulacak. Togg'da test sürüşü yapmak ve Gemlik Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmek için başvurular nereye yapılıyor? Belli bir tarih var mı? İşte haberin detayları...

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

TRUMORE KULLANIMA SUNULDU

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, bir hafta önce dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

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Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

"BİNLERCE KEZ TIKLANDI"

Trumore üzerinden NFT ile "100. Yıl Özel Seri" kapsamında üretilecek 2 bin 23 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamayı belirleme hakkı sunularak dünya çapında yenilikçi bir yöntemle siparişe açıldı. Ardından uygulama bir haftada 100 binden fazla kez indirildi.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

"28 OCAK'I BEKLEYİN"

Togg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin" ifadelerini kullandı.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

KAZANDIRAN, GEZDİREN, EĞLENDİREN VE SÜREKLİ GELİŞEN BİR PLATFORM

Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

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