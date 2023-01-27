Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

Türkiye otomotiv sektörünü hareketli günler bekliyor. Ön siparişleri alınmaya başlayan Togg'un fiyatı şubatta açıklanacak olup ilk elektrikli SUV modeli de mart sonunda satışa sunulacak. Togg'da test sürüşü yapmak ve Gemlik Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmek için başvurular nereye yapılıyor? Belli bir tarih var mı? İşte haberin detayları...