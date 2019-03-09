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  • TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 50 bin projesine ilişkin başvuru şartları belli oldu. TOKİ, internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda, başvuru şartlarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 gün içerisinde gelen talep sayısının 25 bini aştığını ifade ederken henüz detayları bilmeyen vatandaşlar ise 'TOKİ 50 bin ucuz konut başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı başvuru şartları ile merak edilen detayları derledik. İşte, 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 09.03.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 15:39
TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Başkan Erdoğan'ın müjdesinden sonra gündemin önemli başlıklarından birisi olarak 67 ilde 50 bin konut başvuruları öne çıkıyor. Kira ödemekten yorulan yüz binlerce vatandaş, TOKİ'nin projesine yönelik detayları büyük bir merakla sorguluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da resmi internet sitesi üzerinden merak edilen sorulara yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 3 gün içerisinde gelen talep sayısının 25 bini açıklamasının ardından henüz başvurularını tamamlamamış bireyler de konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2019 TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı bilgileri sizler için sıraladık.

2019 TOKİ 50 BİN UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni için talep toplanmaya başlandı.

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TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Başvurular; 4 kategoride olacak

TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

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