TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları

Başkan Erdoğan'ın müjdesinden sonra gündemin önemli başlıklarından birisi olarak 67 ilde TOKİ 50 bin konut başvuruları öne çıkıyor. Kira ödemekten yorulan yüz binlerce vatandaş, TOKİ'nin sosyal konut projesine yönelik detayları büyük bir merakla sorguluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da resmi internet sitesi üzerinden merak edilen sorulara yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 3 gün içerisinde gelen talep sayısının 25 bini açıklamasının ardından henüz başvurularını tamamlamamış bireyler de konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2019 TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı bilgileri sizler için sıraladık.

2019 TOKİ 50 BİN UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI