TOKİ SOSYAL KONUT: Ucuz konut projesinde başvurular nasıl gerçekleşecek? İşte merakla beklenen projede detaylar

Büyükşehirlerde il merkezindeki ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezinde yapılan projeye başvuru yapabilecek.
İkamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması halinde; il merkezindeki projelere başvuru yapılabilecek.
Emekli vatandaşlar:
Emekli vatandaşlar proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması.
Deprem bölgesindeki vatandaşlar:
Deprem bölgesinde yer alan 11 deprem ili projelerine başvuru yapacaklar; proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması.
10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin:
Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.
Gelir sınırı:
Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul için 145.000 TL) olması gerekiyor. Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecek.
Hane halkı adına:
Bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilir. Kura sonucunda her ikisinin de hak sahibi olması durumunda ikinci başvuru yapan eşin hak sahipliği iptal edilecek.