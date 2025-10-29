TOKİ SOSYAL KONUT: Ucuz konut projesinde başvurular nasıl gerçekleşecek? İşte merakla beklenen projede detaylar

BAŞVURU YOL HARİTASI

Vatandaşın doğru ve eksiksiz müracaat etmesi için bazı kriterler bulunuyor. Başvuru sahibinin en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvuru yapılan il/ilçe sınırlarında, belirlenen asgari ikamet süresinin sağlanması şartı bulunuyor. İstanbul ve diğer iller için belirlenen aylık net hane halkı gelir sınırının aşılmaması gerekiyor. İşte tüm detaylar...

Ev olmama şartı:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.

İkamet süresi:

İl merkezinde yapılan projeler için il merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

İlçede yapılan projeler için ilçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

Beldede yapılan projeler için beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.