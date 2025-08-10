Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 11:57

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Memur maaşı zamlarını yakından ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği süreç 28 Temmuz tarihinde başladı. 11 iş kolunu içine alan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta ilk zam teklifini vermesi bekleniyor. 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte 8'inci dönem toplu sözleşmesi ve memur zammı için tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 8'inci dönem toplu sözleşme sürecinde… 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren temsilcilerinin teklifinin bu hafta verilmesi bekleniyor. Memur maaşı zamlarını etkileyecek olan 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

TOPLU SÖZLEŞMEDE TEKLİF NE ZAMAN?

Kamuda görev yapan 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisi kapsayan 8.dönem toplu sözleşmesinde nefesler tutuldu. Görüşmeler kapsamında Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu da (Birleşik Kamu-İş) bir araya geldi. Kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini vermesi bekleniyor. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilmesi öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

1 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ve Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi 2 Ağustos'ta yapıldı. Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolları toplu sözleşme ön müzakereleri de toplantılarda devam edilecek.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞI İÇİN İLK VERİ BELLİ OLDU

Öte yandan memur maaşı için ilk veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı maaşlarını açıklamasıyla belli oldu. Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'ün altına gerilemesini bekliyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Emekli maaşı zamları 3 Temmuz 2025'te haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. SSK Bağkur emeklisi yüzde 16,67 zam alırken memur ve memur emeklisi yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı. En düşük memur maaşı 43 bin 698 lira oldu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Öte yandan 2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam şeklinde oldu.