Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025
11:57
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...
Memur maaşı zamlarını yakından ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği süreç 28 Temmuz tarihinde başladı. 11 iş kolunu içine alan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta ilk zam teklifini vermesi bekleniyor. 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte 8'inci dönem toplu sözleşmesi ve memur zammı için tüm detaylar…