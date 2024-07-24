Trabzon-Kocaeli arası direkt uçuşlar başlıyor! Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

"ŞEHİRLERİN EKONOMİK HAYATINA CANLILIK KATACAK"

Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasından yapılacak bu uçuşların, özellikle bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Kocaeli'ni kapı komşusu yaptığımız bu uygulama ile hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekleşmesini sağlayarak ekonomilerine ve turizm potansiyellerine önemli katkılar sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı. Yeni uçuşlarla, yolculara hızlı ve konforlu seyahat deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, seferlerin başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayılarının ve saatlerinin artırılabileceğinin de altını çizdi.