Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:27
Trabzon-Kocaeli arası direkt uçuşlar başlıyor! Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Kocaeli arasında artan yolcu talebine yanıt vermek maksadıyla 9 Ağustos tarihinde başlatılacak direkt uçuşların, vatandaşlara önemli zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek, "İlk sefer 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlk uçak Trabzon'dan 06.00'da, Kocaeli'nden sabah saat 08.25'te kalkacak. 20 Eylül tarihine kadar her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşlar ilk etapta 7 hafta süreyle planlandı. Yolcu talebine göre uçuş sayıları ve saatleri artırılabilir" dedi.