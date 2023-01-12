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Haberler Galeri Sıra yemek sektöründe! TÜRES'ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun
Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:35

Sıra yemek sektöründe! TÜRES'ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un uyarıları ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin çağrısından sonra zincir marketlerde başlayan 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yayılıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatlarında gerileme yaşandığını ve dolardaki hareketliliğin durulduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" dedi.

Sıra yemek sektöründe! TÜRES’ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti. Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı.

Sıra yemek sektöründe! TÜRES’ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI BAKAN MUŞ UYARDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından ilk adım ŞOK Martketler'den gelerek firma Ocak ayı boyunca sabit fiyat uygulamasına geçmişti.

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Sıra yemek sektöründe! TÜRES’ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

BAKAN NEBATİ: ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, tüm işletmelerden benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulundu. Bakan Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sıra yemek sektöründe! TÜRES’ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

"KGF DESTEĞİ REEL SEKTÖR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine teşekkür ederek, bu desteklerin reel sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

Sıra yemek sektöründe! TÜRES’ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

"İŞVERENLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK"

Kısa süre önce yetkililerle görüşerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükü için kredi tahsis edilmesini talep ettiklerini aktaran Bingöl, bu kapsamda KGF desteği sunulduğunu, işverenlerin yükünü hafifletecek paket için teşekkür ettiklerini belirtti.

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