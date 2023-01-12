Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:35

Sıra yemek sektöründe! TÜRES'ten restoran ve lokantalara sabit fiyat çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un uyarıları ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin çağrısından sonra zincir marketlerde başlayan 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yayılıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatlarında gerileme yaşandığını ve dolardaki hareketliliğin durulduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" dedi.