Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:21
Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi
Yabancı yatırımcının Türk varlıklarına ilgisi artıyor. 2.3 trilyon doları yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisselerini almaya başladı. Dünya devi fonun bu hamlesi, Türkiye pazarına olan güvenin ve bölgedeki büyüme potansiyeline olan inancın arttığını gösteriyor. Amundi'nin bu kararı ile birlikte ABD merkezli yatırım bankası BofA'nın yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin şoklara direncinin arttığına vurgu yapması piyasalarda dikkat çekti.