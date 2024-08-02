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Haberler Galeri Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:21

Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

Yabancı yatırımcının Türk varlıklarına ilgisi artıyor. 2.3 trilyon doları yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisselerini almaya başladı. Dünya devi fonun bu hamlesi, Türkiye pazarına olan güvenin ve bölgedeki büyüme potansiyeline olan inancın arttığını gösteriyor. Amundi'nin bu kararı ile birlikte ABD merkezli yatırım bankası BofA'nın yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin şoklara direncinin arttığına vurgu yapması piyasalarda dikkat çekti.

Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

Yabancıların Türkiye'ye ilgisi hız kesmiyor. 2.3 trilyon doları yöneten Avrupa devi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisselerini almaya başladı. Yatırım Bankası BofA ise, Türkiye ekonomisinin şoklara direncinin arttığına dikkat çekti.

Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

AVRUPA DEVİ AMUNDİ TÜRK VARLIKLARINA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI

Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonla mücadelede kararlılık, Türkiye'ye yerel seçimlerin ardından başlayan yabancı ilgisini canlı tutuyor. Kredi notundaki yükseliş, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen hızlı düşüş, dünya devi fonların ve yatırım bankalarının Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi. Avrupa'nın en önde gelen varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıkladı. Dünya devi yatırım bankası Bank of America (BofA) ise yeni paylaştığı raporda, Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğuna vurgu yaptı.

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Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

GÜVENİN GÖSTERGESİ

2.3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor. Bu hamle, Amundi'nin Türkiye pazarına olan güvenini ve bölgedeki büyüme potansiyeline olan inancını gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

TAHVİLLER İLK 5'TE

Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi ekibi gerek siyasi gerekse piyasa kaynaklı baskıları oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı. Amundi, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayıyor.

Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan haftalık verilere göre, tahvil-bono piyasasına yabancı girişinin hızlandığı dikkat çekti. Yabancılar, 19-26 Temmuz haftasında, tahvil-bono piyasasında ise 1 milyar 360 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 22 Mart'tan bu yana yabancının tahvil-bonodaki net alımı 11.2 milyar dolara ulaştı.

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