Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

AVRUPA DEVİ AMUNDİ TÜRK VARLIKLARINA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI

Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonla mücadelede kararlılık, Türkiye'ye yerel seçimlerin ardından başlayan yabancı ilgisini canlı tutuyor. Kredi notundaki yükseliş, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen hızlı düşüş, dünya devi fonların ve yatırım bankalarının Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi. Avrupa'nın en önde gelen varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıkladı. Dünya devi yatırım bankası Bank of America (BofA) ise yeni paylaştığı raporda, Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğuna vurgu yaptı.