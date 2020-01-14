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en çok hangi ülkelere yaptı?

en fazla hangi ülkelere yapıyor? 2019 yılında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke hangisi oldu? Bu soruların cevabı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerle belli oldu. TİM'in raporuyla en çok ihracat yapılan ülkeler belirlendi. Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65,2'sini karşıladı.Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 08:22
Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

Toplam

2019 Rakamı (Dolar): 165.959.754,6

2018 İhracat Rakamı (Dolar): 163.391.001,2

Değişim (Yüzde): 1,57

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Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2018'de gerçekleştirilen ihracata göre yaklaşık yüzde 1'lik artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 65,2'sini karşıladı.

İlk 20 Ülke Toplamı

2019 İhracat Rakamı (Dolar): 108.275.279,3

2018 İhracat Rakamı (Dolar): 107.684.892,7

Değişim (Yüzde): 0,55

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

'nin ihracatında, 2018'de zirvede yer alan 20 ülkenin 19'u, geçen yılki yerini korudu. Sıralamadaki değişiklikler ise dikkati çekti.

Ülke: Fas

2018 Sırası: 22

2019 Sırası: 20

2019 Rakamı (Dolar): 2.239.255,5

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

Geçen yıl 20'nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan'ın yerini aldı. Fas, 2018'de 22'nci sırada bulunurken, geçen yıl ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 13,6 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Yunanistan ise geçen yılki sıralamada 21'inci sıraya geriledi.

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

Öte yandan, 2019 yılındaki ilk 20 ülke sıralamasında 2018'deki listeye kıyasla 12 ülkede değişiklik gerçekleşti.

Ülke: İran

2018 Sırası: 18

2019 Sırası: 19

2019 Rakamı (Dolar): 2.306.525,7

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

2018 Sırası: 19

2019 Sırası: 18

2019 Rakamı (Dolar): 2.426.213,3

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