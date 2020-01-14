Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yaptı?

Türkiye en fazla hangi ülkelere ihracat yapıyor? 2019 yılında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke hangisi oldu? Bu soruların cevabı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerle belli oldu. TİM'in raporuyla en çok ihracat yapılan ülkeler belirlendi. Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65,2'sini karşıladı.Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.