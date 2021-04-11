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Haberler Galeri Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti
Giriş Tarihi: 11.04.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 11:45

Türkiye'nin için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Başkan tarafından açıklanan kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bugün Ay'a sert iniş görevinde kullanılacak hibrit roket motorun testinin başarıyla sonuçlandığı haberi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hem Sonda Roketi Sistemi'nin ateşlemesini hem de Ay misyonunda kullanılma potansiyeli olan hibrit motorun ilk ateşlemesini yaptık. 2023'te biz hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimize inanıyoruz. Yani uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" dedi.

AA
Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.

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Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin 'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Tesiste yapılan incelemenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Delta V Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve DeltaV Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise Ay'a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı.

Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

TARİHİ TEST

Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ateşleme için geri sayım başlatıldı. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.

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