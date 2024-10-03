Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
14:05
Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekim sonu itibarıyla 12 yeni iç hat seferinin başlayacağını vurgulayarak "İç hatlarda, karayolu veya tren ile en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasında her gün en az bir uçuşun olması ve önceki sezonda sezon doluluk ortalaması yüzde 95 üzeri olan hatlara ilave uçuşun konması yönünde bir planımız var. Daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki ekim sonu itibarıyla 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum." dedi.