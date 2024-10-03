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Haberler Galeri Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 14:05

Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekim sonu itibarıyla 12 yeni iç hat seferinin başlayacağını vurgulayarak "İç hatlarda, karayolu veya tren ile en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasında her gün en az bir uçuşun olması ve önceki sezonda sezon doluluk ortalaması yüzde 95 üzeri olan hatlara ilave uçuşun konması yönünde bir planımız var. Daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki ekim sonu itibarıyla 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum." dedi.

Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da THY, AJet, Pegasus ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldı. Bakan Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Özellikle iç hat seferleri konusuna eğilerek ülkemizde hangi noktalarda sefer eksikliği olduğu ve bu eksiklikleri nasıl giderebileceğimiz konularını masaya yatırdık." dedi.

Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

"Uçuş Sayılarının Dengeli, Etkin ve Verimli Yapılması İçin Hassasiyet Gösteriyoruz"

Bakan Uraloğlu, hava yolu işletmelerinin serbest piyasa şartlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu belirterek, "Normal şartlarda bir hatta uçuş başlatmak, sefer sayılarını artırmak, bilet indirimleri ya da kampanyaları yapma konuları işletmelerin kendi inisiyatifindedir. Ancak, Bakanlık olarak bugün yaptığımız gibi hava yolu işletmeleri ile düzenli istişareler gerçekleştirerek yurt içinde talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik değerlendirmelerimizi iletiyor ve gerekli planlamaların yapılmasını sağlıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde sefer sayıları ve yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızdan uçuş sayılarının arttırılmasına yönelik talepler almaktayız. Çünkü, Türkiye'nin her noktasına uçuş sayılarının dengeli, etkin ve verimli bir şekilde yapılması için özel bir hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

"HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİLOLARINDA 670 YOLCU UÇAĞIYLA 139 BİN 103 YOLCU KAPASİTESİ BULUNUYOR"

Türkiye'de ruhsatlandırılmış 14 havayolu işletmesinin faaliyet gösterdiğini ve bunlardan 4 tanesinin iç hat yolcu seferleri gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizdeki havayolu işletmelerinin filolarında toplam 670 yolcu uçağıyla 139 bin 103 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bugün uçak başına ortalama 207 yolcu taşıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik. 20 Mayıs 1933'te, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresinin hizmete başlaması kararıyla birlikte 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. İlk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. İlk ticari havalimanını sorarsanız, Ankara'da bugün Güvercinlik olarak anılan alanı söyleyebilirim. Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanımız bulunuyor. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımız Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

CUMHURİYETİN 100. YILINDA 2023 YILINDA TÜM ZAMANLARIN YOLCU REKORU KIRILDI

1939 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan ilk istatistiğe göre 1939'da 399 yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "1985 sonrasında ise dış hatlar yolcu sayısı iç hatlar yolcu sayını geçiyor ve 1990 sonrasında dış hatlar yolcu sayısındaki yükselişin çarpıcı boyutlara ulaştığını gözlemliyoruz. 2002 yılına geldiğimizde iç hatlarda yaklaşık 8 milyon 730 bin yolcu seyahat ediyorken dış hatlarda bu sayının 25 milyonun üstüne çıktığını görüyoruz. Yani, 2002 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34 milyon yolcumuz bulunuyor. Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren de Kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını görüyoruz. Tabi doğal olarak salgın etkisiyle bu yıllarda bir düşüş söz konusu. Ancak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

"YIL SONUNDA YOLCU SAYIMIZIN 236 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Türk hava sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl ve önümüzdeki dönemlerde bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşacağımızı; bu yıl sonunda yolcu sayımızın 236 milyonun, 2025 yılında da 250 milyonun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği 'nereden nereye' ifadesinin en çarpıcı örneklerinden birinin de havayolu sektörümüzdeki gelişime paralel olarak artan yolcu sayılarımız olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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