Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

CUMHURİYETİN 100. YILINDA 2023 YILINDA TÜM ZAMANLARIN YOLCU REKORU KIRILDI

1939 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan ilk istatistiğe göre 1939'da 399 yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "1985 sonrasında ise dış hatlar yolcu sayısı iç hatlar yolcu sayını geçiyor ve 1990 sonrasında dış hatlar yolcu sayısındaki yükselişin çarpıcı boyutlara ulaştığını gözlemliyoruz. 2002 yılına geldiğimizde iç hatlarda yaklaşık 8 milyon 730 bin yolcu seyahat ediyorken dış hatlarda bu sayının 25 milyonun üstüne çıktığını görüyoruz. Yani, 2002 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34 milyon yolcumuz bulunuyor. Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren de Kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını görüyoruz. Tabi doğal olarak salgın etkisiyle bu yıllarda bir düşüş söz konusu. Ancak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.