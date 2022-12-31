Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

YUSUFELİ'NE YENİ ULAŞIM HATTI

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli için de mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağından ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları yapıldı. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında, 39 tünel, 19 köprü ve viyadük inşa edildi. Projede ayrıca, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 kavşak konumlandırıldı.