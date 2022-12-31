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Haberler Galeri Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye'nin mega projelerini konuştu
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 15:00

Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye'nin mega projelerini konuştu

Türkiye, 2022 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere, kara yolundan hava yoluna, demir yolundan haberleşme yatırımlarına kadar birçok dev projeye imza attı.

Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen projeler ulaşım ağının hem konforunu hem de güvenliğini artırdı.

Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

101 KM OTOYOL

Bu kapsamda, geçen yıl 101 kilometresi otoyol olmak üzere, toplam 440 kilometre bölünmüş yol, 119 köprü, 18 tünel inşa edilirken 998 kilometre bitümlü sıcak karışım yol kaplama yapıldı.

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Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

ÜNVANI KENDİSİ KADAR UZUN OLAN KÖPRÜ: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Şehitler diyarı Çanakkale'de yükselen ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu bu yılın en büyük yatırımlarından biri oldu. Köprü, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprüsü" unvanını elde etti.

Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

SEYAHAT SÜRESİ 6 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Feribotla 1,5 saate varan boğaz geçişi 1915 Çanakkale Köprüsü ile 6 dakikaya düştü. Türkiye için kıymetli pek çok sembol taşıyan Çanakkale Köprüsü'ndeki 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e atfedilirken 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygı duruşunda bulunuyor. Kırmızı-beyaz renkli kuleler de Türk bayrağını simgeliyor.

Ulaştırma projeleri 2022 yılına damga vurdular! Dünya Türkiye’nin mega projelerini konuştu

YUSUFELİ'NE YENİ ULAŞIM HATTI

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli için de mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağından ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları yapıldı. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında, 39 tünel, 19 köprü ve viyadük inşa edildi. Projede ayrıca, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 kavşak konumlandırıldı.

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