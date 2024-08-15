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Haberler Galeri Vurgunun adı "Aracı"! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:23

Vurgunun adı "Aracı"! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

Ürün fiyatları vatandaşın sofrasına gelene kadar 5 kat artıyor. Vatandaşın isyan etmesine sebep olan sistemde 15 aracı yer alıyor. Hepsi farklı görevler üstlenirken çiftçi, üretici ve ziraat odaları başkanları aracı sisteminin düzeltilmesini istiyor. Çözümün üretici kooperatifleri ile mümkün olduğu belirtiliyor. İşte çengelcisinden depocusuna, tüccarından komisyoncusuna aracı silsilesi...

Betül ALAKENT
Vurgunun adı Aracı! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

Türkiye'nin son yıllarda en büyük sorunu tarladan sofraya fiyat farkı oldu. Bazı ürünlerin üreticiden tüketiciye 4-5'e katlaması artık herkesi isyan ettiriyor.

Vurgunun adı Aracı! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

TARLADA 3 LİRA OLAN ÜRÜN RAFTA 30 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Biz de bu farkın nasıl oluştuğunu kalem kalem inceledik. Üreticiden tüketiciye gelinceye farklı farklı ürünlerde 15 aracı vurgun yapıyor. Yani üretimin çilesini çiftçi çekerken bunun kaymağını ise aracılar yiyor. Sonunda ise ne çiftçi ne de vatandaş kazanıyor. Hal böyle olunca tarlada 3 lira olan ürün rafta 30 liraya kadar çıkıyor. Hemen her üründe farklı aracılar var. Mesela üzüm, kayısı, incir, fındık gibi değeri yüksek ürünlerde ilk aracı üreticiden malı toplayan ve adına çengelci denilen kişiler oluyor. Bu kişiler genellikle kayıt dışı çalışıyor. Herhangi bir fatura kesmiyorlar. Çengelcinin işi üreticiden malı toplamak.

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Vurgunun adı Aracı! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

İLK DURAK ÇENGELCİ

Örneğin, son dönemde fiyatı rafta 500 TL'ye çıkan kuru inciri ele alalım. Aydın bölgesinde çiftçi incirini toplayıp, kuruttu. Kurutulan bu incirlerin kilogramını çengelciler üreticiden 120 TL'ye alıyor. Ürünün fiyatına kendi kârını ekliyor. Üreticilerin verdiği bilgilere göre, en az yüzde 50 kâr koyarak bu ürünü depocuya veriyor. Yani üreticide 120 TL olan kuru incir depoya 180 TL'den giriyor. Depocu 180 TL'den aldığı ürünü tüccar ve ihracatçılara satıyor. Tabii, kendi kârını ekleyerek… Böylece depocunun 180 TL'den aldığı ürün şehirden çıkmadan en az 250 TL'ye yükseliyor. Tüketiciye ulaşmadan fiyatı ikiye katlamış oluyor. Ardından tüccar ya da komisyoncu devreye giriyor.

Vurgunun adı Aracı! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

DEPOCUDAN TÜCCARA

Depocudan ürünü alan bu kişiler, ürüne kârını koyarak 350 TL'den markete satıyor. Marketçi de işletme giderlerini ekleyerek ürünü satışa çıkarıyor. Son tahlilde satışı yapan market en düşük kârı elde etmiş gibi görünse de aslında birçoğu bu aracı silsilesini kendi paravan şirketleriyle yürütüyor. 120 TL'den çiftçiden aldığı ürünü kendi şirketleri aracılığıyla markete getirip 500 TL'den satıyor. Dolayısıyla 4 kata yakın kâr etmiş oluyor.

Vurgunun adı Aracı! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor

ÜRETİMDEN SATIŞA 5 KAT

Meyve-sebzede ise sistem farklı işliyor. Mesela hali hazırda tarlada 3 TL olan domatesi ele alalım. Bu ürün nasıl oluyor da markette 30 liradan satılıyor? Domatesini tarlada üreten çiftçiden ürünü ilk alan kişi hal dışı esnaf. Bu kişilerin de yüzde 90'ı kayıt dışı çalışıyor. 3 TL'den aldıkları domatesi toptancı ve tedarikçiye 5 ya da 6 TL'den satıyorlar. Daha ürün şehir dışına çıkmadan fiyat ikiye katlanıyor. Hal dışı esnafı ürünü toptancıya satıyor. Toptancı ya da tedarikçi de ürünü İstanbul ya da Ankara'daki hallere veriyor. Lojistik giderlerini öne sürerek ürün için 15 TL fiyat biçiyor. Böylece domates üretildiği ilde satıldığı ile gelene kadar 5 kat artıyor.

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