Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:23
Vurgunun adı "Aracı"! Vatandaşı isyan ettiriyor: Üreticiden tüketiciye fiyat 5 kat artıyor
Ürün fiyatları vatandaşın sofrasına gelene kadar 5 kat artıyor. Vatandaşın isyan etmesine sebep olan sistemde 15 aracı yer alıyor. Hepsi farklı görevler üstlenirken çiftçi, üretici ve ziraat odaları başkanları aracı sisteminin düzeltilmesini istiyor. Çözümün üretici kooperatifleri ile mümkün olduğu belirtiliyor. İşte çengelcisinden depocusuna, tüccarından komisyoncusuna aracı silsilesi...