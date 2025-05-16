Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:04
Yarısı Bizden ile alan bazlı örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı: 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeliyle yeniden inşası başlatılan Güneş Sitesi'nin görüntülerini paylaşarak "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor." dedi.