Yarısı Bizden ile alan bazlı örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı: 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor

"ESKİ EVLERİMİZ ÇOK HARABEYDİ"

15 yıl Güneş Sitesi'nde yaşayan Naşide Özçelik, dönüşüm sürecini şöyle anlattı: Eski evlerimiz çok harabeydi. Tavanlar çöktü, balkon tavanlarımız düştü. Kızım bir sabah çocuğunu bana getirirken 'Anne bir çıkar mısın? Bak' dedi. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Anne merdivenimiz yok, çökmüş' dedi. Bir baktım, dış kapının merdiveni çökmüş. Daha sonra evlerin devlet destekli yapılacağını öğrendik. Dönüşüme hep birlikte, bütün site olarak karar verdik. Bana 'Nasıl yaptırdınız, nasıl anlaştınız, biz de istiyoruz' diye soranlar var. 'TOKİ'yle gidin anlaşın' diyorum. Bence herkesin devlet desteğiyle yaptırması lazım. Hem yapılar sağlam hem de hızlı. Doğrusu biz bu kadar kısa sürede ilerleyeceğini beklemiyorduk. Evimize girmeyi heyecanla bekliyoruz.