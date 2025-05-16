Yarısı bizden ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeliyle yeniden inşası başlatılan Güneş Sitesi’nin görüntülerini paylaşarak "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi’ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor." dedi.
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