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Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Ülkemizde milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendiren rakamları belli oldu. Son dakika gelişmesine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı %12 olarak belirlendi. Her sene başında artan MTV fiyatlarının güncel halini öğrenmek isteyen vatandaşlar da bu sabahtan itibaren araştırmalara başladı. Hangi araç için ne kadar MTV ödeyeceksiniz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:04
Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu. Her yıl başında artan fiyatları tüm aracı olanları ve araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV artış oranı belli oldu. Açıklanan son dakika haberine göre, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

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Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek.

Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Peki hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte o sorunun yanıtı...

Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

İşte tüm detaylar...

Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 'si: 861 lira, 2020 MTV'si: 964 lira

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