Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?
Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?
Ülkemizde milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendiren MTV rakamları belli oldu. Son dakika gelişmesine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı %12 olarak belirlendi. Her sene başında artan MTV fiyatlarının güncel halini öğrenmek isteyen vatandaşlar da bu sabahtan itibaren araştırmalara başladı. Hangi araç için ne kadar MTV ödeyeceksiniz? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019
08:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
09:04
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