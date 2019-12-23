Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi rakamları belli oldu! Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu. Her yıl başında artan MTV fiyatları tüm aracı olanları ve araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV artış oranı belli oldu. Açıklanan son dakika haberine göre, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...