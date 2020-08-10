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Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

ile arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 , 'ya geldi. Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Öte yandan, gün içerisinde Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 10.08.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 12:54
Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

'da avukatlık yapan Rustam Baigildeev, 'ye uçuşların başlaması dolayısıyla çok memnun olduklarını ifade etti. Virüsle mücadele sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini belirten Baigildeev, "Türkiye sınırlarını kısa sürede açabildi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Marmaris hakkında çok güzel şeyler duyduk. Bunun için tatil için Türkiye'yi seçtik." Diye konuştu.

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Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

Öte yandan, gün içerisinde 'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

HEDEF 100 BİN RUS TURİST….

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bu süreçte güvenli turizmin ön plana çıktığına işaret ederek, "Otellerin sertifikalandırılması ve alınan tedbirler, PCR Testlerinin havalimanları ve tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılması çok önemli" dedi.

Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

Rusya'dan bu gün 5 uçağın geldiğine işaret eden Güvenç, şunları ifade etti:

"İlk uçak sabah 07.00 de indi ve yüzde 94 doluluk ile geldi. 'da uçuşa açılan 3 şehirde, Moskova, Petersburg, Rostov dan uçak planlamaları yapıldı. Rusya'dan talep ve uçuş planlamaları iyi. Rusya'dan Ağustos ayında 39.000 yolcu gelecek. Sezon sonuna kadar 100.000 yolcuya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu sene sezon kasıma kadar devam ediyor, normale göre uzadı. Ruslar deniz güneş kum tatilini seviyorlar, bu tatil şekli bir gelenek ve her zamanki gibi yi tercih ediyorlar. Ukrayna'da aynı şekilde devam ediyor ve ortalama doluluk yüzde 98. Ukrayna'dan Kiev, lviv ve Harkow dan uçaklar geliyor. İngiltere giderek ivme kazandı. Ağustos ayında geçen seneye göre yüzde 55, Eylül ayında yüzde 73, Ekim ayında yüzde 98.5 oranında sayıları yakalayacağız. Biraz daha vakit olsa yüzde 100 olacaktı, turizmde V tipi toparlanma ivme hızlanıyor. Bu durum Türkiye turizminin çeviklik kabiliyetini ve Bakanlığımızın aldığı proaktif tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor."

Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi
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Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi
Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi
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