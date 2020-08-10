Yeniden başladı... Hedef 100 bin! Ve ilk kafile geldi

Rusya'dan bu gün 5 uçağın geldiğine işaret eden Güvenç, şunları ifade etti:

"İlk uçak sabah 07.00 de indi ve yüzde 94 doluluk ile geldi. Rusya'da uçuşa açılan 3 şehirde, Moskova, Petersburg, Rostov dan uçak planlamaları yapıldı. Rusya'dan talep ve uçuş planlamaları iyi. Rusya'dan Ağustos ayında 39.000 yolcu gelecek. Sezon sonuna kadar 100.000 yolcuya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu sene sezon kasıma kadar devam ediyor, normale göre uzadı. Ruslar deniz güneş kum tatilini seviyorlar, bu tatil şekli bir gelenek ve her zamanki gibi Türkiye yi tercih ediyorlar. Ukrayna'da aynı şekilde devam ediyor ve ortalama doluluk yüzde 98. Ukrayna'dan Kiev, lviv ve Harkow dan uçaklar geliyor. İngiltere giderek ivme kazandı. Ağustos ayında geçen seneye göre yüzde 55, Eylül ayında yüzde 73, Ekim ayında yüzde 98.5 oranında sayıları yakalayacağız. Biraz daha vakit olsa yüzde 100 olacaktı, turizmde V tipi toparlanma ivme hızlanıyor. Bu durum Türkiye turizminin çeviklik kabiliyetini ve Bakanlığımızın aldığı proaktif tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor."