Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEREYE NASIL ÖDENİR?

Yurtdışı çıkış harcı için daha önce havalimanlarında 'pul' almak gerekiyor.Şimdi TC kimlik numarasıyla ödenmiş olması yeterli sayılıyor. Bunun için gelir idaresinin dijital vergi dairesi aracılığıyla internetten ödemek mümkün. Yani bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri aracılığıyla da harç ödeniyor. Bunların dışında havalimanlarındaki bankomatlardan ya da ilgili masalardan ödemek de mümkün olabiliyor