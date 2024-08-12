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Haberler Galeri Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:10

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bugün itibariyle uygulama da başladı. Peki yurt dışı çıkış harcını kimler ödüyor? Muaf tutulanların listesi değişti mi? Nereye nasıl ödenecek? Niçin ödemek zorundayız? İşte yurt dışı çıkış harcında yeni dönem ile ilgili tüm sorularınızın cevapları…

FARUK ERDEM
Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte yurt dışı çıkış harcı ödemesi de değişti. Yasal düzenleme sonrasında uzun süre 150 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı 500 TL'ye yükseltilmiş oldu. Düzenlemede uygulama tarihi olarak da 12 Ağustos hüküm altına alınmıştı. Bugün itibariyle yeni dönem de başlamış oldu.. Peki nedir bu harç ödemesi? Neden ödememiz gerekiyor? Ödemeyecek olanlar kimler? İşte tüm soruların cevapları…

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çıkan vatandaşların ödediği bir tür vergi olarak işlem görüyor. Söz konusu ödeme yaşil, gri ya da bordo pasaport sahiplerinin tümü için geçerli.

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Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEREYE NASIL ÖDENİR?

Yurtdışı çıkış harcı için daha önce havalimanlarında 'pul' almak gerekiyor.Şimdi TC kimlik numarasıyla ödenmiş olması yeterli sayılıyor. Bunun için gelir idaresinin dijital vergi dairesi aracılığıyla internetten ödemek mümkün. Yani bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri aracılığıyla da harç ödeniyor. Bunların dışında havalimanlarındaki bankomatlardan ya da ilgili masalardan ödemek de mümkün olabiliyor

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

KAÇ LİRA ÖDEMEK GEREKİYOR?

2019 ve 2022 yılları arasında 50 TL olan yurt dışı çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye çıkarılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte 12 Ağustos'tan itibaren 500 TL olarak uygulanacak.

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...

ÖNCEDEN ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ?

Yurtdışı harcını seyahat tarihinizi de belirterek önceden ödemek mümkün olabiliyor. Bunun için bir aylık süreyi geçmemeniz öneriliyor.

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