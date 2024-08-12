Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
13:10
Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem başladı! Kimler muaf? Nereye nasıl ödenir? İşte tüm soruların madde madde cevapları...
Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bugün itibariyle uygulama da başladı. Peki yurt dışı çıkış harcını kimler ödüyor? Muaf tutulanların listesi değişti mi? Nereye nasıl ödenecek? Niçin ödemek zorundayız? İşte yurt dışı çıkış harcında yeni dönem ile ilgili tüm sorularınızın cevapları…