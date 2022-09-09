Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Rakip takımın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyguladığı sert oyun taktiği bir hayli tepki çekerken, tecrübeli teknik adama çok sert ifadeler kullanıldı. İşte ayrıntılar...