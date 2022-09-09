Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! "Oyuncular bile utandı! Sözde 'dahi'...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! "Oyuncular bile utandı! Sözde 'dahi'...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Rakip takımın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyguladığı sert oyun taktiği bir hayli tepki çekerken, tecrübeli teknik adama çok sert ifadeler kullanıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! Oyuncular bile utandı! Sözde ’dahi’...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Rakip takımın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyguladığı sert oyun taktiği bir hayli tepki çekerken, tecrübeli teknik adama çok sert ifadeler kullanıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! Oyuncular bile utandı! Sözde ’dahi’...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! Oyuncular bile utandı! Sözde ’dahi’...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elendiği rakibiyle UEFA Avrupa Ligi gruplarında da eşleşen sarı-lacivertliler, zafere son dakikalarda ulaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! Oyuncular bile utandı! Sözde ’dahi’...

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'de Michy Batshuayi getirdi. Dinamo Kiev'in tek sayısı, 64. dakikada Tsygankov'un ayağından geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! Oyuncular bile utandı! Sözde ’dahi’...

Bu sonuçla Fenerbahçe, grup maçlarına 3 puanla başlamayı başardı.

SON DAKİKA