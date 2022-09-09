Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
10:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş galibiyetin ardından flaş Lucescu eleştirisi! "Oyuncular bile utandı! Sözde 'dahi'...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Rakip takımın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyguladığı sert oyun taktiği bir hayli tepki çekerken, tecrübeli teknik adama çok sert ifadeler kullanıldı. İşte ayrıntılar...