En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA

Unutulmaz yönetmen Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon A Time... in Hollywood filmi aynı zamanda Brad Pitt'in Oscar aldığı film olmaktadır. Pitt'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldüğü filmde Brad Pitt'in yanı sıra Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KONUSU

Bir dram ve komedi filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da aynı zamanda Brad Pitt aksiyon filmleri kategorisinde de yer alır. Film, Hollywood içerisinde hit bir dizide oynamış olan bir aktörün, film sektörüne girebilmeye çalışmasını konu edinmektedir. Sharon Tate ile komşu olan bu adamın ışıltılı ve pervasız Hollywood hayatı, Sharon Tate ile 4 arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından öldürülmesi ile sona erecektir.