En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

THE CURİOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON - BENJAMIN BUTTON'IN TUHAF HİKAYESİ
Yine bir David Fincher eseri olan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Brad Pitt'in en sevilen filmleri listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Başrollerini Brad Pitt, Cate Blanchett ve Julia Ormond'ın paylaştığı filmin vizyona giriş tarihi ise 6 Şubat 2009.
KONUSU
Brad Pitt filmleri arasında en ilgi çekici konulardan birine sahip olan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi'nde, sıradışı bir hayata sahip olan Benjamin'den bahsediliyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde bir saatçi, savaştaki oğlunu kaybetmiştir. Kör olan bu adam, tren istasyonu için bir saat yapar ve bu saatin geriye doğru akmasını sağlar. Hayal ettiği şey, bu sayede gidenlerin geri gelmesini sağlayabilmektedir ancak bir saat bir mucize yaratır. Savaşın bittiği gün doğan Benjamin Button, hayatı tersten yaşar.