En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

LEGENDS ON THE FALL - İHTİRAS RÜZGARLARI

Brad Pitt'in en eski filmlerinden olan İhtiras Rüzgarları (Legends on the Fall), William D. Wittliff ile Susan Shilliday tarafından yazılmış ve Edward Zwick tarafından yönetilmiştir. Brad Pitt savaş filmleri ve Brad Pitt kovboy filmleri kategorisinde yer alan İhtiras Rüzgarları'nın başrollerini Anthony Hopkins, Brad Pitt ve Aidan Quinn paylaşmaktadır.

KONUSU

Hümanist bir savaş gazisi olan Albay William Ludlow, oğullarını Montana'nın kırsalında yer alan çiftliklerinde tek başına büyütmüştür. Etraflarında yaşayan insanların da etkisiyle son derece maceraperest olan çocuklar bu özellikleri için babalarına minnettardır. Kardeşlerden birinin nişanlısı Susannah'ın aileye katılması ile hayatlarında yepyeni bir sayfa açılacağını düşünen Ludlow ailesi, Birinci Dünya Savaşı'nın gelişi ile bambaşka bir yola sürüklenecektir.