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Haberler Galeri En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt'in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:24

En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt'in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

Uzun yıllardır sinema sektörünün en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen, sayısız ödülün sahibi Brad Pitt'i tanımayan kimse yoktur. Amerikalı yıldız aktör, dünya çapında birçok ses getiren yapımda yer almış ve pekçok farklı sosyal sorumluluk projesinde görev almıştır. Son dönemlerde, yeni aktörlerin rol model aldığı bir usta haline gelen Brad Pitt'in oynadığı en iyi filmleri sizler için derledik.

En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

Oyunculuğa başlamadan önce limuzin şoförlüğünden kostümlü tanıtımcılığa kadar birçok farklı işlerde çalışmış olan Brad Pitt, oyunculuğa adım attığında küçük roller almış olsa da son derece hızlı bir çıkış yaparak 90'lardan beri birçok ödüllü, kült filmde yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapmış olan ünlü oyuncu, birçok önemli yapımın altına imzasını attı.

En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

LEGENDS ON THE FALL - İHTİRAS RÜZGARLARI

Brad Pitt'in en eski filmlerinden olan İhtiras Rüzgarları (Legends on the Fall), William D. Wittliff ile Susan Shilliday tarafından yazılmış ve Edward Zwick tarafından yönetilmiştir. Brad Pitt savaş filmleri ve Brad Pitt kovboy filmleri kategorisinde yer alan İhtiras Rüzgarları'nın başrollerini Anthony Hopkins, Brad Pitt ve Aidan Quinn paylaşmaktadır.

KONUSU

Hümanist bir savaş gazisi olan Albay William Ludlow, oğullarını Montana'nın kırsalında yer alan çiftliklerinde tek başına büyütmüştür. Etraflarında yaşayan insanların da etkisiyle son derece maceraperest olan çocuklar bu özellikleri için babalarına minnettardır. Kardeşlerden birinin nişanlısı Susannah'ın aileye katılması ile hayatlarında yepyeni bir sayfa açılacağını düşünen Ludlow ailesi, Birinci Dünya Savaşı'nın gelişi ile bambaşka bir yola sürüklenecektir.

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En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA

Unutulmaz yönetmen Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon A Time... in Hollywood filmi aynı zamanda Brad Pitt'in Oscar aldığı film olmaktadır. Pitt'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldüğü filmde Brad Pitt'in yanı sıra Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KONUSU

Bir dram ve komedi filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da aynı zamanda Brad Pitt aksiyon filmleri kategorisinde de yer alır. Film, Hollywood içerisinde hit bir dizide oynamış olan bir aktörün, film sektörüne girebilmeye çalışmasını konu edinmektedir. Sharon Tate ile komşu olan bu adamın ışıltılı ve pervasız Hollywood hayatı, Sharon Tate ile 4 arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından öldürülmesi ile sona erecektir.

En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

THE CURİOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON - BENJAMIN BUTTON'IN TUHAF HİKAYESİ

Yine bir David Fincher eseri olan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Brad Pitt'in en sevilen filmleri listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Başrollerini Brad Pitt, Cate Blanchett ve Julia Ormond'ın paylaştığı filmin vizyona giriş tarihi ise 6 Şubat 2009.

KONUSU

Brad Pitt filmleri arasında en ilgi çekici konulardan birine sahip olan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi'nde, sıradışı bir hayata sahip olan Benjamin'den bahsediliyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde bir saatçi, savaştaki oğlunu kaybetmiştir. Kör olan bu adam, tren istasyonu için bir saat yapar ve bu saatin geriye doğru akmasını sağlar. Hayal ettiği şey, bu sayede gidenlerin geri gelmesini sağlayabilmektedir ancak bir saat bir mucize yaratır. Savaşın bittiği gün doğan Benjamin Button, hayatı tersten yaşar.

En İyi Brad Pitt Filmleri 2021 - Brad Pitt’in Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

THELMA & LOUISE

1991 senesinde Ridley Scott'ın yönettiği ve Brad Pitt'in ilk filmi olan Thelma & Louise vizyona girmiştir. Susan Sarandon, Geena Davis ve Harvey Keitel'ın başrollerini paylaştığı filmde Brad Pitt yardımcı karakter olarak oynamıştır.

KONUSU

Arkansaslı bir garson olan Louise, kocası ile son derece sıkıcı bir hayat yaşayan Thelma'yı ikna eder ve birlikte bir haftasonu araba ile gezmeye çıkarlar. Bu gezide bir adam Thelma'yı park yerine kadar takip eder ve Louise kötü bir şey olmadan yetişerek adamı öldürmek zorunda kalır.

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