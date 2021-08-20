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Haberler Galeri Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi
Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 16:13

Gelmiş Geçmiş En Komik FilmlerTüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Komedi filmleri; tüm zamanların en çok izlenen filmlerini aradığımızda şüphesiz karşımıza ilk çıkan kategoridir. Geçmişten günümüze en çok tercih edilen, ailecek izlenen filmler her zaman komedi filmleri olmuştur. Komedi filmleri her yaştan insana hitap edebilmesi ve yerli yabancı film olarak bol seçenekli olmasıyla film severlerin kolayca ulaşabildiği kategoridir. Biz de bu içeriğimizde hem film severlerden tam not almış hem de oyuncu kadrosu ile gönülleri fethetmiş, gelmiş geçmiş en komik filmler listesini hazırladık. İşte tüm zamanların en komik 10 filmi.

Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Komedi filmleri kuşkusuz herkesin severek izlediği tekrarı izleniyorken bile kahkahaların eksik olmadığı film kategorisidir. Her filmseverin favori filmi farklıdır. Peki dünya listelerinde IMDB puanı en yüksek filmler, dünyanın en komik filmleri nelerdir? İşte sizin için bu filmleri listeledik. İşte tüm zamanların en komik 10 filmi.

Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Cazcı Kardeşler / The Blues Brothers (1980) – IMDB 7,9

Hem aksiyon hem komedi filmi severlerin tam olarak aradığı film 'Cazcı Kardeşler'. 1980 yapımı bu filmde Jake ve Elwood adlı iki kardeşin Şikago'nun altını üstüne getirirken hem harika müzikler dinleyecek hem de çok eğleneceksiniz.

Filmin 1998 yılında ' Cazcı Kardeşler 2000' adlı devam filmi çekilmek istense de ilk filmdeki başarı yakalanamamıştır.

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Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Dumb and Dumber / Salak ile Avanak (1994) – IMDB 7,3

Şüphesiz hepimizin defalarca izlediği, izlemeye doyamadığı filmlerden biridir. Televizyonda gördüğümüzde hala kahkahalar attığımız, dilimize pelesenk olmuş cümleleri barındıran filmlerden olan Salak ile Avanak birbirinden iyi niyetli iki arkadaşın buldukları para dolu çantayı iade etmek için çıktıkları yolda başlarına gelen olayları anlatmakta. Hepimizin yakından tanıdığı Jim Carrey için kariyerinde atlama noktası olan bu film hala en çok sevilen filmler arasındadır.

Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Dr. Strangelove ( 1964 ) – IMDB 8,4

1964 yapımı Dr. Strangelove filmi soğuk savaş döneminde geçmekte ve kurgusu, şakaları ve göndermeleri ile bir şaheser değeri taşımaktadır. Yönetmenliğini Stanley Kubrick in yaptığı bu film hem oyuncu kadrosu hem konusu ile film severlerden her zaman tam not almaktadır.

Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Bridesmaids / Nedimeler (2011) - IMDB 6,8

IMDB puanını düşük bulup atlamayın! 'Nedimeler' filmi konusu, esprileri ve hareketliliği ile eğlenceyi ve komediyi sonuna kadar yaşatacak bir film. Evlenecek olan arkadaşlarının düğün hazırlığını fazla ciddiye alan bir grup arkadaşın eğlenceli hikayesi, gününüze neşe katmaya birebir.

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