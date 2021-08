Gelmiş Geçmiş En Komik Filmler – Tüm Zamanların En Komik 10 Filmi

Komedi filmleri; tüm zamanların en çok izlenen filmlerini aradığımızda şüphesiz karşımıza ilk çıkan kategoridir. Geçmişten günümüze en çok tercih edilen, ailecek izlenen filmler her zaman komedi filmleri olmuştur. Komedi filmleri her yaştan insana hitap edebilmesi ve yerli yabancı film olarak bol seçenekli olmasıyla film severlerin kolayca ulaşabildiği kategoridir. Biz de bu içeriğimizde hem film severlerden tam not almış hem de oyuncu kadrosu ile gönülleri fethetmiş, gelmiş geçmiş en komik filmler listesini hazırladık. İşte tüm zamanların en komik 10 filmi.