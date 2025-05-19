Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
09:44
Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri
2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Her yıl onlarca pehlivanın ter döktüğü güreşlerde bir kişi "Başpehlivan" unvanını kazanıyor ve büyük ödülün sahibi oluyor. Osmanlı'dan bu yana devam eden bu gelenek festival halinde günümüzde de etkisini sürdürüyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? İşte 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri…