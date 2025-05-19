Geleneksel Kırkpınar güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'de düzenleniyor. Üç gün boyunca er meydanında güreşen pehlivanlar Başpehlivan unvanını kazanmak için mücadele ediyor. Tarihi M.Ö. 2650 yılına uzanan yağlı güreşler, Osmanlı döneminde de düzenlenmiş ve Kırkpınar'da düzenlenen müsabakalar bir gelenek halini almıştır. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri…