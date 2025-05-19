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Haberler Galeri Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri
Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 09:44

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Her yıl onlarca pehlivanın ter döktüğü güreşlerde bir kişi "Başpehlivan" unvanını kazanıyor ve büyük ödülün sahibi oluyor. Osmanlı'dan bu yana devam eden bu gelenek festival halinde günümüzde de etkisini sürdürüyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? İşte 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri…

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri

Geleneksel Kırkpınar güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'de düzenleniyor. Üç gün boyunca er meydanında güreşen pehlivanlar Başpehlivan unvanını kazanmak için mücadele ediyor. Tarihi M.Ö. 2650 yılına uzanan yağlı güreşler, Osmanlı döneminde de düzenlenmiş ve Kırkpınar'da düzenlenen müsabakalar bir gelenek halini almıştır. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri…

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri

664. KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NEREDE YAPILACAK?
Yağlı güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yeri

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU MU?

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 550 bin lira ödül verildi. Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verildi. Tüm boylarda dereceye giren pehlivanlara verilen para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşmış oldu.

Geçtiğimiz yılların kazananları şu şekildeydi;

Yıl Sayı Başpehlivan İkinci Üçüncü/ler

2024 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş Serhat Gökmen / Enes Doğan

2023 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban Hüseyin Gümüşalan / Mehmet Yeşil Yeşil

2022 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Mustafa Taş İsmail Balaban Ertuğrul Dağdeviren / Tanju Gemici

2021 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ali Gürbüz İsmail Koç Faruk Akkoyun / Orhan Okulu